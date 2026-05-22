    ONLINE: Nemecko - Maďarsko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE

    Nemecko - Maďarsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Sportnet|22. máj 2026 o 13:20
    Sportnet|22. máj 2026 o 13:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny A na MS v hokeji 2026: Nemecko - Maďarsko.

    Nemecko a Maďarsko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny A hostí Swiss Life Arena v Zürichu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    Súperi zo skupiny A prežívajú pomerne dvojtvárny šampionát. Nemci sú, pochopiteľne, mimoriadne sklamaní. Kým počas predchádzajúcich rokov pravidelne postupovali do play-off a problémy robili aj favoritom, tento rok je situácia diametrálne odlišná. Nemecko má po štyroch zápasoch na konte jediný bod za remízu s USA. Podľahlo však Švajčiarsku, Lotyšsku aj Fínsku. Maďarsko je po tejto štvorici kvalitatívne oveľa nižšie – Nemecko je tak jasným favoritom. Maďari ale vstúpia do stretnutia pozitívne naladení – majú za sebou víťazstvo 5:0 nad Spojeným kráľovstvom. Možno prekvapia, ktovie.
    Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu skupinovej časti majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpia Nemecko a Maďarsko. Zápas sa začne o 16:20.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    5
    5
    0
    0
    0
    26:5
    15
    2
    FínskoFínskoFIN
    4
    4
    0
    0
    0
    20:5
    12
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    4
    3
    0
    0
    1
    12:14
    9
    4
    USAUSAUSA
    4
    1
    1
    0
    2
    12:13
    5
    5
    MaďarskoMaďarskoHUN
    3
    1
    0
    0
    2
    8:8
    3
    6
    LotyšskoLotyšskoLAT
    4
    1
    0
    0
    3
    6:14
    3
    7
    NemeckoNemeckoGER
    4
    0
    0
    1
    3
    5:15
    1
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    4
    0
    0
    0
    4
    4:19
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - piatok, 22. mája

    Joj Šport
    22.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    vs.
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    22.05. 16:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    vs.
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    22.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    22.05. 20:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    vs.
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

