Micheľ dostal od disciplinárky exemplárny trest. Vo vedení Prešova skončil

Bývalý výkonný riaditeľ futbalového klubu FC Tatran Prešov Ľuboš Micheľ dostal od Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) trest na viac ako rok za nešportové prejavy po zápase 10. kola nadstavbovej skupiny Niké ligy o udržanie sa proti KFC Komárno.
DK SFZ o tom informovala v piatkovej úradnej správe.
Micheľa potrestali na základe správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ a priloženej videodokumentácie, za hrubé nešportové prejavy voči delegovaným osobám.
Súčasťou týchto prejavov boli podľa správy hrubé urážky rozhodcu a vyhrážanie sa, ako aj neoprávnený vstup do kabíny delegovaných osôb.
Prešov prehral v Zlatých Moravciach s Komárnom uplynulú sobotu 0:1 a zostúpil do druhej ligy.
Bývalý úspešný arbiter, ktorý rozhodoval aj finále Ligy majstrov 2008 v Moskve medzi Manchestrom United a Chelsea, sa na adresu rozhodcov a slovenského futbalu vyjadroval ostro aj po stretnutí pre médiá.
V správe je ako dôvod trestu uvedené aj poškodenie dobrého mena futbalu vzhľadom na urážlivé vyjadrenia po zápase. DK SFZ udelila Micheľovi disciplinárnu sankciu – zákaz vstupu do priestorov šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, priestorov extra sedenia a priestorov štadióna, vyhradených pre delegované osoby. Trest je platný od 17.5.2026 do 30.6.2027.
Prešovský Tatran zároveň v piatok na sociálnej sieti informoval, že okrem športového riaditeľa klubu Stanislava Šestáka a člena predstavenstva Milana Mazára skončil v klube aj práve doterajší výkonný riaditeľ Micheľ.
Novým športovým riaditeľom FC Tatran Prešov sa stal Marek Fabuľa, skúsený futbalový odborník s dlhoročnou praxou v slovenskom profesionálnom futbale. Pôsobil napríklad aj v Podbrezovej či Košiciach.
„FC Tatran Prešov ďakuje všetkým trom funkcionárom za odvedenú prácu a prínos pre klub počas ich pôsobenia v zeleno-bielych farbách. Marekovi Fabuľovi prajeme veľa úspechov v jeho novej funkcii,“ napísal klub na sociálnej sieti.