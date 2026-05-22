Vlhová začína boj o návrat na vrchol. Do tímu priviedla nového trénera

Petra Vlhová a Mario Rafetzeder (Autor: Instagram Petry Vlhovej)
TASR|22. máj 2026 o 13:44
Slovenke v novej sezóne pomôže odborník z Rakúska.

Rakúšan Mario Rafetzeder sa stal novým trénerom slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej. Tridsaťročná Slovenka o tom informovala na svojom oficiálnom instagramovom profile.

Rafetzeder bude chcieť nadviazať na svojich úspešných zahraničných predchodcov. Zlatú olympijskú medailistku viedol v rokoch 2016 až 2021 taliansky tréner Livio Magoni.

Po ňom prevzal funkciu Švajčiar Mauro Pini, pod ktorého vedením získala Vlhová zlato v slalome na ZOH v Pekingu.

„Mario Rafetzeder, vitaj v našom tíme. Som šťastný, že opäť môžem vybudovať svoj tím a obklopiť sa najbližšími ľuďmi, s ktorými budem bojovať o návrat do Svetového pohára.

Teším sa na prácu so všetkými ľuďmi v mojom tíme a verím, že Mario je tým správnym lídrom, ktorý nás všetkých posunie k plnej konkurencieschopnosti s najlepšími lyžiarkami na svete,“ napísala Vlhová na sociálnej sieti.

Bývalý zjazdár Rafetzeder v minulosti viedol fínsky mužský tím zjazdárov ako aj skikrosový tím Švajčiarska.

Víťazka veľkého krištáľového glóbusu z roku 2021 sa vrátila do súťažného kolotoča vo februári tohto roka po viac ako dvojročnej pauze spôsobenej zranením kolena, ktoré utrpela 20. januára 2024 počas domáceho obrovského slalomu v Jasnej.

Po páde sa musela podrobiť operácii, následná rehabilitácia jej stav nezlepšila natoľko, aby mohla opäť pretekať. Podstúpila tak ďalší operačný zákrok. Svoju túžbu vrátiť sa olympijských svahoch definitívne potvrdila v januári tohto roka, kedy jej dali lekári zelenú.

Pod piatimi kruhmi najskôr v Cortine d'Ampezzo nedokončila slalom v rámci tímovej kombinácie a následne v slalome, v ktorom obhajovala zlato z Pekingu, obsadila 20. miesto. Po olympiáde ukončila sezónu s cieľom pripraviť sa na ďalší ročník.

