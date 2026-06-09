Kluby NHL pred draftom testovali desiatky mladíkov. Aké výsledky dosiahli dvaja Slováci?

Už tradičnou udalosťou pred draftom do NHL, ktorý sa v roku 2026 uskutoční 26. a 27. júna v Buffale, je Scouting Combine.
Je to posledná veľká udalosť pred samotným výberom, kde sa stretne väčšina nádejných hokejistov.
„NHL Combine je súčasťou cesty do NHL a udalosťou, na ktorú sa tešia nielen kluby, ale aj samotní účastníci," tvrdí Dan Marr, šéf NHL Central Scouting, podľa NHL.com.
Mladí hokejisti majú príležitosť zapôsobiť na kluby. Všetky organizácie tam posielajú svojich zástupcov, ktorí následne sledujú a osobne sa rozprávajú s desiatkami hráčov.
„Je to týždeň plný pohovorov, lekárskych a fyzických previerok, počas ktorého sa hráči stretnú s ľuďmi z NHL a kluby sa pokúsia spoznať budúce hviezdy nášho športu,“ vysvetľuje Marr.
Kluby NHL si tento rok opäť pozvali 90 mladých hokejistov, aby ukázali svoje schopnosti.
Vlani sa na tejto prestížnej akcii predstavil jeden slovenský hokejista - Ján Chovan, ktorého si napokon v šiestom kole zo 184. miesta vybralo Los Angeles.
V roku 2026 sa NHL Scouting Combine zúčastnili dvaja hráči - útočník Adam Nemec a obranca Adam Goljer.
Draftové nádeje sa počas zopár dní podrobili fyzickým testom, ktoré preverili ich úroveň sily či vytrvalosti. Na mladých hokejistov čakalo celkom 14 disciplín.
Adam Nemec, mladší brat obrancu New Jersey Šimona Nemca, sa testov nezúčastnil pre bližšie nešpecifikované zranenie. S tímami NHL absolvoval iba pohovory.
Adam Goljer, ktorý ako kapitán doviedol slovenskú reprezentáciu na MS do 18 rokov k striebornej medaile, sa vo fyzickej previerke nestratil. Medzi 25 najlepších sa dostal v dvoch prípadoch.
V teste výskoku z miesta bez použitia rúk s výkonom 18,2 palca (46,2 cm) obsadil 22. miesto.
Víťazom disciplíny sa stal kanadský útočník Beckham Edwards, ktorý skočil 20,9 palca (53,1 cm).
Goljer sa do najlepšej 25-ky prebojoval aj v teste silového výkonu v tlaku na lavičke (bench press), kde obsadil 13. miesto s hodnotou 6,3 W/kg.
Najlepší výsledok v tejto disciplíne zaznamenal americký obranca Landon Nycz s výkonom 7,5 W/kg.
Fyzické testy najlepšie zvládol český obranca Jakub Vaněček, ktorý sa až v 11 prípadoch umiestnil v najlepšej dvadsaťpäťke, hoci ani jednu z diciplín nevyhral.
Najväčšími favoritmi na zisk pozície draftovej jednotky 2026 sú dvaja hráči: Kanaďan Gavin MacKenna (útočník) a Švéd Ivar Stenberg (útočník).
Zo Slovákov okrem Nemca a Goljera by mohli byť vybraní na drafte do NHL aj Tomáš Chrenko, Lucián Bernát, Jakub Floriš či brankár Samuel Hrenák.
Jednotku draftu 2026 si vyberá Toronto Maple Leafs, druhý výber má San Jose Shars, tretí Vancouver Canucks.
Najlepšie výkony NHL Scouting Combine 2026
Aeróbna kondícia (VO2max): Gavin McKenna (65,0 ml/kg/min)
Test obratnosti doľava: Beckham Edwards a Niklas Aaram-Olsen (4,2 s)
Test obratnosti doprava: Niklas Aaram-Olsen a Beckham Edwards (4,2 s)
Izokinetický drep: Pierce Mbuyi (3,62 lb/lb telesnej hmotnosti)
Šprint na 10 metrov: Cole Zurawski (1,97 s)
Anaeróbny výkon, maximálny výkon: Layne Gallacher (17,3 W/kg)
Rozpätie rúk: Oscar Hemming (80,3 palca)
Anaeróbna kondícia, index únavy: Victor Plante (39,1 %)
Výskok z miesta bez použitia rúk: Beckham Edwards (20,9 palca)
Vertikálny výskok: Charlie Morrison (25,4 palca)
Silový výkon v tlaku na lavičke: Landon Nycz (7,5 W/kg)
Sila pravej ruky: Ryder Cali a Lincoln Kuehne (182 libier)
Sila ľavej ruky: Iľja Morozov (184 libier)
Zhyby: Adam Novotný (18 opakovaní)