Forster na halových MS nepostúpila do semifinále, čaká ju ešte druhá disciplína

Forster zaostala o 12 stotín sekundy za svojím sezónnym maximom 7,27 s, ktorým pred dvoma týždňami postúpila do semifinále na halových ME v Apeldoorne.

NAN-ŤING. Slovenská atlétka Viktória Forster neuspela so snahou postúpiť do semifinále behu na 60 m na halových MS v atletike 2025 v čínskom Nan-ťingu.

"S časom nie som úplne spokojná. Beh ma pocitovo dosť vyčerpal. Nemyslím si však, že to bolo úplne zlé. Budem dúfať, že zajtra to do seba všetko zapadne a prekážky dopadnú lepšie," povedala pre oficiálnu webstránku Slovenského atletického zväzu (SAZ) zverenka trénerky Adlerovej.

V nedeľu ju ešte čaká v Číne štart na 60 m prekážok.

VIDEO: Viktória Forster reaguje po behu na 60 m