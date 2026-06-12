Slafkovského spoluhráči sa dostali do All Star tímu nováčikov. Nechýba obranca Islanders

Na snímke hokejista Philadelphie Flyers Alex Bump (20) a hráči Montrealu brankár Jakub Dobeš (75) a jeho spoluhráč Ivan Demidov (93).
Na snímke hokejista Philadelphie Flyers Alex Bump (20) a hráči Montrealu brankár Jakub Dobeš (75) a jeho spoluhráč Ivan Demidov (93). (Autor: TASR/AP)
ČTK|12. jún 2026 o 19:52
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Čech Jakub Dobeš pôsobí v Montreale tretiu sezónu.

Český hokejový brankár Jakub Dobeš z Montrealu bol zvolený do All Star tímu nováčikov uplynulej sezóny NHL.

Nastúpil za Canadiens v 49 zápasoch základnej časti a pomohol kanadskému klubu k postupu do play-off. V Montreale hrá aj slovenský útočník Juraj Slafkovský.

Spolu s Dobešom zaradili novinári do ideálnej nováčikovskej zostavy súťaže obrancov Alexandra Nikišina z Caroliny, Matthewa Schaefera z NY Islanders a útočníkov Ivana Demidova z Montrealu, Becketta Senneckeho z Anaheimu a Jimmyho Snuggeruda zo St. Louis.

Dobeš pôsobí v Montreale tretiu sezónu. Prvý rok bol na farme v Lavale, ale potom sa presadil do kádra Canadiens v NHL.

V tomto ročníku tímu pomohol v základnej časti k 29 víťazstvám a v play-off následne k postupu do finále Východnej konferencie.

Rodák z Ostravy sa dostal aj do elitnej desiatky hlasovania o Zlatú hokejku pre najlepšieho českého hokejistu uplynulej sezóny.

NHL

Na snímke hokejista Philadelphie Flyers Alex Bump (20) a hráči Montrealu brankár Jakub Dobeš (75) a jeho spoluhráč Ivan Demidov (93).
Na snímke hokejista Philadelphie Flyers Alex Bump (20) a hráči Montrealu brankár Jakub Dobeš (75) a jeho spoluhráč Ivan Demidov (93).
Slafkovského spoluhráči sa dostali do All Star tímu nováčikov. Nechýba obranca Islanders
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