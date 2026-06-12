Slafkovského spoluhráči sa dostali do All Star tímu nováčikov. Nechýba obranca Islanders

Český hokejový brankár Jakub Dobeš z Montrealu bol zvolený do All Star tímu nováčikov uplynulej sezóny NHL.
Nastúpil za Canadiens v 49 zápasoch základnej časti a pomohol kanadskému klubu k postupu do play-off. V Montreale hrá aj slovenský útočník Juraj Slafkovský.
Spolu s Dobešom zaradili novinári do ideálnej nováčikovskej zostavy súťaže obrancov Alexandra Nikišina z Caroliny, Matthewa Schaefera z NY Islanders a útočníkov Ivana Demidova z Montrealu, Becketta Senneckeho z Anaheimu a Jimmyho Snuggeruda zo St. Louis.
Dobeš pôsobí v Montreale tretiu sezónu. Prvý rok bol na farme v Lavale, ale potom sa presadil do kádra Canadiens v NHL.
V tomto ročníku tímu pomohol v základnej časti k 29 víťazstvám a v play-off následne k postupu do finále Východnej konferencie.
Rodák z Ostravy sa dostal aj do elitnej desiatky hlasovania o Zlatú hokejku pre najlepšieho českého hokejistu uplynulej sezóny.