Gól roka 2024, číslo 9: Fanúšikovia zostali v šoku. Na tréningu to skúšam, vravel strelec

„Na tréningoch to často skúšam, ale nikdy mi to takto nevyšlo,“ pre Sportnet prezradil pred časom Roland Bari z FK Kojatice.

Jeho presný zásah mal pre neho víťaznú príchuť. Kojatice vyhrali 3:2.

„Videl som, že ide prudká lopta. Uvažoval som, že to dám hlavou, alebo si to spracujem. Nakoniec som to však skúsil a urobil som dobre,“ dodal s tým, že to bol najkrajší gól v jeho kariére.