VIDEO: Ôsma liga? Bývalý hráč Dukly strelil na dedine brutálny gól

VITANOVÁ. Nielen v lige, ale aj na dedinských trávnikoch padajú krásne góly. Dôkazom je zásah Petra Šikyňu v zápase VIII. ligy OFZ TJ Družstevník Vitanová – FK Oravan Brezovica.

Z priameho kopu z 35-tich metrov loptu napálil na bránu a strelil fantastický gól.

„Vravel som si, že buď to bude homerun, alebo to zavesím do vinkla. Našťastie to druhé bola pravda,“ pre Sportnet povedal Peter Šikyňa z TJ Družstevník Vitanová.