VIDEO: Vraj ho zavesia za lano. Rozhodcu vyprevádzala polícia, podľa domácich to bolo divadlo

PRAŠNÍK. Diváci stoja za zábradlím a na rozhodcu trúsia štipľavé poznámky. To sú bežné zábery z nižších futbalových súťaží na Slovensku.
Neprístojnosťami sa skončil zápas ôsmej ligy ObFZ Trnava OŠK Prašník - OŠK Zavar.
Vyrovnal a prišiel uragán
Vedenia sa v 45. minúte ujali domáci, keď sa z jedenástky presadil Marko Priebracha – 1:0.
Po zmene strán však v 55. minúte vyrovnal na 1:1 hosťujúci Jakub Ďuriš a potom prišiel uragán.
V 57. minúte uvideli červené karty domáci brankár Tomáš Stanko a Ivan Balcír. Prašník tak dohrával len s deviatimi hráčmi.
„Vulgárnym spôsobom vyjadril nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu. Po udelení červenej karty pokračoval vo vulgarizmoch, hraciu plochu opustil, no zostal v technickej zóne, kde do konca rušil priebeh hry vulgárnym vyjadrovaním. Technickú zónu neopustil ani po upozornení,“ uvádza oficiálny zápis o druhom menovanom.
Rozhodca: Nemali záujem dohrať
Výhodu o dvoch hráčov Zavar okamžite využil a po dvoch presných zásahoch vyhrával 3:1.
V 73. minúte za kopnutie súpera riskantným spôsobom uvidel druhú žltú kartu a následne červenú kartu aj tretí domáci hráč Jakub Klein a domácich bolo už len osem.
V 75. a 77. minúte pridali hostia ďalšie dva góly a vyhrávali už 5:1. V 79. minúte bol duel predčasne ukončený.
„Mužstvo domácich v 79. minúte zišlo z hracej plochy. Domáci nemali najmenší záujem stretnutie dohrať. Po mojom rozumnom zvážení som stretnutie ukončil,“ v oficiálnej správe uvádza hlavný rozhodca zápasu Juraj Puschenreiter.
Domáci majú na situáciu iný názor:
„Troch hráčov nám vylúčil a ďalší boli zranení, takže nás už nebolo ani sedem. V zápase sme teda pokračovať nemohli,“ pre Sportnet uviedol starosta obce a usporiadateľ OŠK Prašník Milan Mozolák.
VIDEO: Rozhodcov vyprevádza zo štadióna polícia
Vyhrážali sa mu bitkou
Predčasný koniec spustil podľa hlavného arbitra vlnu neprístojností. Tie sa diali aj počas duelu, no po jeho konci ešte viac eskalovali.
„Stretnutie sa nenieslo v znamení fair play a vyskytlo sa v ňom neskutočné množstvo urážok, hlavne voči mne a v neposlednom rade vyhrážanie sa bitkou.
Pri a po udelení červenej karty som si vypočul, aký som retardovaný buze*ant, skurv*ný ko*ot atď,“ v oficiálnom zápise o stretnutí uvádza hlavný arbiter duelu s tým, že sa bál o svoje zdravie.
„Situácia na hracej ploche a celkovo v tomto prostredí bola veľmi vyostrená, vyskytlo sa tu nespočetné množstvo vulgarizmov a vyhrážania sa.
Bezpečnosť nebola v žiadnom prípade zabezpečená a z tohto dôvodu som nemal šancu komunikovať s kapitánmi oboch mužstiev a vedúcimi, a teda z môjho postavenia nebolo možné vyčerpať všetky možnosti na regulárne dohranie stretnutia,“ dodal.
Chaos a agresivita
Pri schádzaní z hracej plochy vraj rozhodcov čakali domáci usporiadatelia, ktorí ich osočovali.
„Bezpečnosť bola ohrozená. V útrobách štadióna bol chaos, agresivita a neľudské správanie zo strany domácich.
V útrobách do mňa jeden z usporiadateľov strčil rukou. Pri otváraní dverí bol AR1 dourážaný domácimi funkcionármi, po čom sme nadobudli obavy o svoje zdravie, nakoľko sa nám neustále vyhrážali,“ opisuje v oficiálnej správe.
Po príchode do kabíny hlavný arbiter zavolal policajnú hliadku, ktorá vyviedla arbitrov z útrob štadióna. A išla s nimi až na hranice obce.
„Počas čakania na políciu sme počúvali neustále vulgarizmy na naše adresy. Výsmech, vyhrážanie sa a reči typu: zavesil by som ťa za lano, dôjde si po teba pohrebák, si úchyl a odbavuješ sa, lebo si si nezatr*kal,“ dodáva.
Arbiter má aj naďalej obavy o svoje zdravie. Vraj vo futbalovom živote nič horšie nezažil.
„Ani po príchode policajtov domáci neprestali s urážaním a tlačili do dverí v kabíne. Chceli sa dostať k nám, ale policajtka ich upozornila a situáciu upokojila.
V stretnutí nebolo možné identifikovať prítomných domácich, ktorí sa dopustili týchto zverstiev, nakoľko ich bolo veľmi veľa.
Správanie hostí bolo v súlade s pravidlami futbalu a športového ducha,“ uviedol Puschenreiter.
Starosta: Rozhodca má výbornú fantáziu
Na celý priebeh udalostí má OŠK Prašník odlišný názor. Domáci priznávajú, že diváci zasypali rozhodcu spŕškou nadávok, no nikto sa mu vraj nevyhrážal a nebránil mu v odchode zo štadióna.
„Hlavný rozhodca má výbornú fantáziu a veľa vecí si povymýšľal. Jeho zásluhou nemal kto hrať a my sme vraj opustili ihrisko?
Ťažko je to teraz rozoberať, pretože zväz dá vždy za pravdu rozhodcovi. Toto však nie je prvý problém s arbitrami a malo by sa s tým niečo robiť,“ uviedol starosta Prašníka Milan Mozolák.
Cez zápas zastával funkciu hlavného usporiadateľa. Robil vraj všetko preto, aby upokojil vášne. I keď to bolo podľa neho extrémne ťažké.
„Snažili sme sa zabezpečiť pokojný odchod rozhodcov zo štadióna. No oni to obrátili na nás, že sa im dobíjame do šatne.
Osobne som išiel za nimi, že ich vyprevadíme, že už chceme zamknúť budovu. Oni si však domysleli, že ich ideme zamknúť,“ krútil hlavou.
Podľa starostu začali problémy v 57. minúte, keď domáci brankár dostal za gesto k rozhodcovi druhú žltú a následne červenú kartu.
„Keby sa za každé takéto gesto dávala v dedinskom futbale karta, nedohrá sa ani jeden zápas,“ tvrdí.
Problém s delegáciou
Stretnutie mal najskôr rozhodovať arbiter, ktorý býva 15 kilometrov od Prašníka. Zavar ho však vetoval, a tak bol na duel delegovaný krajský arbiter z Trnavy.
„Problémy začali už v utorok. Bolo by dobré, keby niekto vysvetlil, prečo musel byť rozhodca zmenený.
S arbitrom, ktorý sem mal prísť, nemáme žiadny problém. Nakoniec však sem prišiel niekto, kto býva pár kilometrov od Zavaru,“ lamentoval a upozorňoval na problém s delegáciou.
Kontroverzným zápasom sa bude zaoberať Disciplinárna komisia ObFZ Trnava. Prašník bude mať bez brankára a ďalších hráčov problém nastúpiť do ďalšieho duelu.
„Takéto udalosti nám uberajú energiu robiť futbal. Konečne sme založili prípravku, obec dáva do futbalu peniaze, no takýto človek nám to znechucuje.
Priznávame, hostia boli lepší a určite by vyhrali. A priznávame aj to, že podgurážení ľudia boli vulgárni. Čo však rozhodca dokazoval, to bolo divadlo,“ uzavrel starosta Prašníka Milan Mozolák.