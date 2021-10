Otec bol dojatý. Jedenásťročný talent Slovana vystrúhal fantastické nožničky

„Brankár bol už na mne, preto by bola strela zbytočná. Hodil som si teda loptu dozadu a vyskúšal som nožničky. Teším sa, že mi to vyšlo,“ vravel talentovaný futbalista Slovana Matúš Tomáško.

Efektné nožničky sledoval z tribúny aj jeho hrdý otec. „Bol som dojatý, pyšný. O nožničky sa pokúša pravidelne a teraz mu to konečne vyšlo. Bolo to riskantné, preto sme mali z gólu veľkú radosť,“ tešil sa Milan Tomáško.

Dnes hrá v kategórii proti starším protihráčom a herne sa nestratí.

„Raz by som chcel hrať futbal profesionálne. Keď budem mať šestnásť, sedemnásť rokov, rád by som odišiel do zahraničia. Najlepšie do Anglicka.

Mojím snom je vyhrať jednu z prestížnych európskych súťaží alebo Ligu majstrov,“ prezradil svoje ambície Matúš Tomáško.