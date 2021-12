Strelil gól, zasiahla ho pyrotechnika. Slovák má popáleniny na ruke a nohe

„Nič podobné sa tu zatiaľ nestalo. Ani som to nevidel. Nie je to teda bežné,“ dodal.

Rodák z Vranova nad Topľou tiež verí, že si oblečie farby Slovenska.

„Klamal by som, keby som povedal, že nedúfam v nomináciu do reprezentácie. Je to sen každého futbalistu. Či ma však vyberú, to záleží len na reprezentačných tréneroch,“ zo Severného Macedónska uzavrel obranca Škendiji Tetovo Ján Krivák.