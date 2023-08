Penalta? Zápas šiestej ligy poznačil kontroverzný moment

„Penalta? Toto malo ďaleko od penalty. Náš brankár chytil loptu a domáci hráč do neho narazil. Rozhodca odpískal neviem čo,“ Sportnet informoval predseda FK Marcelová Norbert Rosička.

KOMJATICE, MARCELOVÁ. Brankár bol pri lopte evidentne skôr. Vyzeralo to ako faul na neho.

Zápas aj vďaka spornej penalte vyhrali domáci 2:1. V 38. minúte upravil na 2:0 Marek Kmeťo, hostia už iba skorigovali stav takisto z penalty. Premenil ju Balázs Gumbér.

Na sociálnej sieti sa diskutuje, že mal exekútor kontroverzný pokutový kop naschvál kopnúť vedľa. Rozhodol sa inak.

„Uvažovali sme, že podáme námietku, ale bolo by to zbytočné. Ísť proti rozhodcom sa neoplatí. Za odmenu by nás v ďalšom zápase potrestali na ihrisku…,“ zamyslel sa.

VIDEO: Kontroverzný pokutový kop v zápase Komjatice – Marcelová