VIDEO: Hororové chvíle v siedmej lige. Brankár narazil hlavou o žrď a zostal bezvládne ležať

KOTEŠOVÁ. Hororové chvíle zažili diváci na zápase siedmej ligy ObFZ Žilina OFK Kotešová – OFK Hôrky.
V 85. minúte zahrávali hostia priamy kop. Domáci brankár Karol Michalík išiel zasiahnuť, no hlavou nešťastne narazil o tyč.
Po náraze zostal bezvládne ležať na zemi a miestni okamžite privolali záchrannú službu.
Utrpel otras mozgu
Po pár minútach sa našťastie brankár prebral a prevezený bol do nemocnice v Žiline. Utrpel otras mozgu.
„Pamätám si priamy kop a potom už len, ako mi dávali kanylu. Strašne ma bolela hlava, boli to ukrutné bolesti,“ pre Sportnet povedal brankár OFK Kotešová Karol Michalík, ktorý je už z nemocnice doma.
Hoci sa ešte malo hrať päť minút a nadstavený čas, hlavný arbiter duel ukončil. Nenamietali ani hostia, ktorí tak prišli o šancu vyrovnať. Zdravie je v takýchto prípadoch na prvom mieste.
„Vraj mal prísť po mňa vrtuľník, ale po desiatich minútach som sa našťastie prebral, takže ho odvolali,“ dodal.
VIDEO: Nešťastný náraz brankára o žrď
Bude mať prilbu
Aktuálne je už v domácej liečbe. Na PN bude najbližšie dva týždne.
„Lekári mi urobili CT hlavy a ďalšie všemožné vyšetrenia. Vyzerá, že je všetko v poriadku, ale do brány tak skoro nepôjdem,“ uviedol Michalík.
Po nepríjemnom zážitku sa však futbalu nevzdá. Chytať chce aj naďalej.
„Udrel som sa už aj v minulosti. Kúpim si preto prilbu, akú mal Petr Čech a chytať budem v nej. Budem si už dávať veľký pozor,“ uzavrel brankár OFK Kotešová Karol Michalík.