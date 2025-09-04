    VIDEO: Hororové chvíle v siedmej lige. Brankár narazil hlavou o žrď a zostal bezvládne ležať

    Brankár leží na zemi. (Autor: OFK Kotešová)
    Ivan Mriška|4. sep 2025 o 13:45
    Rozhodca ukončil zápas o 5 minút skôr.

    KOTEŠOVÁ. Hororové chvíle zažili diváci na zápase siedmej ligy ObFZ Žilina OFK Kotešová – OFK Hôrky.

    V 85. minúte zahrávali hostia priamy kop. Domáci brankár Karol Michalík išiel zasiahnuť, no hlavou nešťastne narazil o tyč.

    Po náraze zostal bezvládne ležať na zemi a miestni okamžite privolali záchrannú službu.

    Utrpel otras mozgu

    Po pár minútach sa našťastie brankár prebral a prevezený bol do nemocnice v Žiline. Utrpel otras mozgu.

    „Pamätám si priamy kop a potom už len, ako mi dávali kanylu. Strašne ma bolela hlava, boli to ukrutné bolesti,“ pre Sportnet povedal brankár OFK Kotešová Karol Michalík, ktorý je už z nemocnice doma.

    Hoci sa ešte malo hrať päť minút a nadstavený čas, hlavný arbiter duel ukončil. Nenamietali ani hostia, ktorí tak prišli o šancu vyrovnať. Zdravie je v takýchto prípadoch na prvom mieste.

    „Vraj mal prísť po mňa vrtuľník, ale po desiatich minútach som sa našťastie prebral, takže ho odvolali,“ dodal.

    VIDEO: Nešťastný náraz brankára o žrď

    Bude mať prilbu

    Aktuálne je už v domácej liečbe. Na PN bude najbližšie dva týždne.

    „Lekári mi urobili CT hlavy a ďalšie všemožné vyšetrenia. Vyzerá, že je všetko v poriadku, ale do brány tak skoro nepôjdem,“ uviedol Michalík.

    Po nepríjemnom zážitku sa však futbalu nevzdá. Chytať chce aj naďalej.

    „Udrel som sa už aj v minulosti. Kúpim si preto prilbu, akú mal Petr Čech a chytať budem v nej. Budem si už dávať veľký pozor,“ uzavrel brankár OFK Kotešová Karol Michalík.

    Tabuľka VII. ligy ObFZ Žilina

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    TJ DivinaTJ DivinaTJ Divina
    4
    4
    0
    0
    18:6
    12
    V
    V
    V
    V
    2
    FK TerchováFK TerchováFK Terchová
    4
    3
    1
    0
    9:4
    10
    V
    V
    V
    R
    3
    OŠK Divinka - LalinokOŠK Divinka - LalinokOŠK Divinka - Lalinok
    4
    3
    0
    1
    8:5
    9
    P
    V
    V
    V
    4
    FK TurieFK TurieFK Turie
    4
    2
    2
    0
    17:4
    8
    R
    V
    V
    R
    5
    TJ Dlhé PoleTJ Dlhé PoleTJ Dlhé Pole
    4
    2
    1
    1
    11:7
    7
    R
    V
    V
    P
    6
    TJ HlbokéTJ HlbokéTJ Hlboké
    4
    2
    0
    2
    8:8
    6
    V
    P
    V
    P
    7
    TJ ŠTART Veľké RovnéTJ ŠTART Veľké RovnéTJ ŠTART Veľké Rovné
    4
    2
    0
    2
    6:7
    6
    V
    P
    V
    P
    8
    FK StrečnoFK StrečnoFK Strečno
    4
    2
    0
    2
    11:10
    6
    P
    V
    P
    V
    9
    FK ZástranieFK ZástranieFK Zástranie
    4
    2
    0
    2
    13:20
    6
    P
    V
    V
    P
    10
    FK RajecFK RajecFK Rajec
    4
    1
    0
    3
    3:5
    3
    P
    P
    P
    V
    11
    OFK KotešováOFK KotešováOFK Kotešová
    4
    1
    0
    3
    5:12
    3
    V
    P
    P
    P
    12
    TJ StrážaTJ StrážaTJ Stráža
    4
    1
    0
    3
    10:11
    3
    V
    P
    P
    P
    13
    Telovýchovná jednota TATRAN BytčicaTelovýchovná jednota TATRAN BytčicaTelovýchovná jednota TATRAN Bytčica
    4
    0
    1
    3
    9:17
    1
    P
    P
    P
    R
    14
    OFK HôrkyOFK HôrkyOFK Hôrky
    4
    0
    1
    3
    3:15
    1
    P
    P
    P
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
