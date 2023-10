VIDEO: Nevídaný gól zo Slovenska! Stopér ho strelil zo 75-tich metrov

„Rozhodca mi vravel, že mám rozohrať a je koniec. Povedal som mu, nech ešte chvíľku počká. Že brankár stojí vysoko a ja to musím skúsiť. A ono to tam padlo,“ dodal s tým, že počas stretnutia fúkal silný vietor, ktorý mu pomohol.

Teší sa celá rodina

Autor parádneho zásahu kandiduje v súťaži Gól roka 2023 na Futbalnete.

„Poznám tú súťaž, je to dobrá myšlienka. Nečakal som však, že by som sa tam niekedy dostal. Z môjho gólu sa teší celá dedina. Vraj ho mám poslať do súkromnej televízie. Ešte si to rozmyslím,“ uviedol.