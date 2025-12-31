ONLINE: USA - Švédsko dnes, MS v hokeji do 20 rokov 2026 LIVE (skupina A)

USA - Švédsko: ONLINE prenos zo zápasu skupiny A na MS v hokeji do 20 rokov 2026.
USA - Švédsko: ONLINE prenos zo zápasu skupiny A na MS v hokeji do 20 rokov 2026. (Autor: Sportnet)
Sportnet|31. dec 2025 o 20:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu skupiny A na MS v hokeji U20 2026: USA - Švédsko.

USA a Švédsko dnes hrajú zápas skupiny A na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.

Zápas hostí Grand Casino Arena v Saint Paul.

Kde sledovať MS U20 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE: USA - Švédsko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 dnes LIVE (skupina A, štvrtok, výsledok, NAŽIVO)

Majstrovstvá sveta do 20 rokov Skupina A 2025/2026
01.01.2026 o 00:00
USA
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Švédsko
Prenos
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 00:00.

Tabuľka skupiny A

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

    USA - Švédsko: ONLINE prenos zo zápasu skupiny A na MS v hokeji do 20 rokov 2026.online
    USA - Švédsko: ONLINE prenos zo zápasu skupiny A na MS v hokeji do 20 rokov 2026.online
    ONLINE: USA - Švédsko dnes, MS v hokeji do 20 rokov 2026 LIVE (skupina A)
    dnes 20:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»ONLINE: USA - Švédsko dnes, MS v hokeji do 20 rokov 2026 LIVE (skupina A)