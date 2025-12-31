ONLINE: USA - Švédsko dnes, MS v hokeji do 20 rokov 2026 LIVE (skupina A)

USA a Švédsko dnes hrajú zápas skupiny A na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
Zápas hostí Grand Casino Arena v Saint Paul.
Kde sledovať MS U20 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: USA - Švédsko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 dnes LIVE (skupina A, štvrtok, výsledok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta do 20 rokov Skupina A 2025/2026
01.01.2026 o 00:00
USA
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Švédsko
Prenos
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 00:00.