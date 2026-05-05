ONLINE: Arsenal FC - Atlético Madrid dnes, Liga majstrov LIVE (odveta semifinále, Hancko)

Futbalisti tímov Arsenal FC - Atlético Madrid dnes hrajú odvetný zápas semifinále Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Prvý duel skončil nerozhodne 1:1. V drese španielskeho tímu nastúpi aj Dávid Hancko.
Kde sledovať Ligu majstrov v TV?
Liga majstrov Semifinále 2025/2026
05.05.2026 o 21:00
Arsenal
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Atlético Madrid
Prenos
Vítam všetkých futbalových fanúšikov pri textovom prenose z odvety semifinále Ligy majstrov medzi Arsenalom a Atleticom Madrid.
Arsenal uhral v Madride v prvom dueli cennú remízu a na domácej pôde bude líder Premier League považovaný za favorita. Veľký tlak v lige a zároveň v Lige majstrov však môže zohrať určitú rolu
Atletico Madrid vrhá všetku svoju snahu do Ligy majstrov, v lige je momentálne štvrtý, no s ich forma veľmi oslnivá nie je, napriek dvom víťazstvam v uplynulých dvoch kolách. V Lige majstrov však vyradili Barcelonu a ak sa chcú dostať do finále musia okrem lídra La ligy tak zdolať aj lídra Premier League.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.