Koniec zatĺkania. Český rozhodca sa v korupčnej kauze priznal, že ovplyvňoval zápasy

Ilustračný záber
Ilustračný záber (Autor: TASR/AP)
TASR|5. máj 2026 o 20:10
ShareTweet0

Usiluje sa dosiahnuť dohodu o vine a treste.

Rozhodca Jan Petřík, ktorý figuruje v jednom z najväčších korupčných škandálov v českom futbale, sa priznal ku korupcii.

Tridsaťtriročný arbiter sa usiluje podľa webu odkryto.cz dosiahnuť dohodu o vine a treste. V prebiehajúcom ročníku najvyššej českej súťaže rozhodoval tri zápasy ako hlavný rozhodca, v 19 dueloch pôsobil pri systéme VAR.

V kauze čelí podozreniu, že v roku 2023 ovplyvnil dve stretnutia Opavy v druhej najvyššej súťaži proti Varnsdorfu a Zbrojovke Brno.

Okrem Petříka boli v kauze menovaní aj ďalší rozhodcovia vrátane Miroslava Zelinku, Jana Všetečku a Simona Vejtasa.

Disciplinárne konanie prebieha aj proti hráčovi Sigmy Olomouc Jakubovi Elbelovi, útočníkovi Baníka Ostrava Davidovi Látalovi a šéfovi MFK Chrudim Tomášovi Linhartovi, informoval o tom portál isport.cz

Česko

    Ilustračný záber
    Ilustračný záber
    Koniec zatĺkania. Český rozhodca sa v korupčnej kauze priznal, že ovplyvňoval zápasy
    dnes 20:10
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Česko»Koniec zatĺkania. Český rozhodca sa v korupčnej kauze priznal, že ovplyvňoval zápasy