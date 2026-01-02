ONLINE: USA - Fínsko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (štvrťfinále, U20 LIVE)

USA a Fínsko dnes hrajú štvrťfinálový zápas na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.
Zápas hostí Grand Casino Arena v Saint Paul.
Obhajcovia titulu a domáci reprezentanti z USA postúpili do štvrťfinále šampionátu z druhého miesta v skupine A. Rozhodol o tom posledný zápas skupiny, v ktorom podľahli hráčom Švédska 3:6.
Vo štvrťfinále sa stretnú s rovesníkmi z Fínska, ktorí v skupine B obsadili tretie miesto. Prehra 4:7 s Kanadou v poslednom zápase skupiny znamenala pre nich horšie umiestnenie v skupine.
Kde sledovať MS U20 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: USA - Fínsko na MS v hokeji do 20 rokov LIVE (štvrťfinále, sobota, výsledok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta do 20 rokov Štvrťfinále 2025/2026
03.01.2026 o 00:00
USA
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Fínsko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 00:00.