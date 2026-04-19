Záver turnaja patril výhre. Slovenská dvadsiatka si poradila so Švajčiarskom

Slovenskí hokejisti do 20 rokov (Autor: hockeyslovakia.sk)
TASR|19. apr 2026 o 17:59
ShareTweet0

Slovensko dosiahlo na turnaji jediné víťazstvo.

Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov

Slovensko - Švajčiarsko 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Góly: 35. Marek (Rácz, Lisý), 44. Marek (Tomík, Vajko) - 42. Aeschlimann (Von Rohr, Bär)

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov sa v záverečnom štvrtom zápase na Turnaji piatich krajín vo švédskej Kungsbacke dočkali víťazstva.

V nedeľu zdolali rovesníkov zo Švajčiarska 2:1. Oba góly SR 20 strelil Alex Marek.

Slovenská „dvadsiatka“ obsadila na podujatí s tromi bodmi štvrté miesto, keď na záver predstihla v tabuľke práve Švajčiarov. Predtým na turnaji prehrala s domácim Švédskom 1:6, s Fínskom 1:5 a Českom 3:4.

Reprezentácie

    dnes 17:59
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Záver turnaja patril výhre. Slovenská dvadsiatka si poradila so Švajčiarskom