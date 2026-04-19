VIDEO: Zostrih zápasu HK Nitra - HC Slovan Bratislava v 1. finále Tipsport ligy

Sena Acolatse (Slovan) a Michal Krištof (Nitra) v prvom zápase finále play off Tipsport extraligy medzi HK Nitra a HC Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet|19. apr 2026 o 22:27
Nitra sa po víťazstve 6:2 ujala vedenia v sérii 1:0.

Očakávaný súboj dvoch najlepších celkov po základnej časti, HK Nitra a HC Slovan Bratislava, otvoril finálovú sériu Tipos ligy vo veľkom štýle.

Domáci Corgoni na svojom ľade potvrdili skvelú formu a po dominantnej tretej tretine zvíťazili nad bratislavským rivalom 6:2, čím sa v sérii ujali vedenia 1:0.

Radosť hráčov Nitry po góle v prvom zápase finále play off Tipsport extraligy medzi HK Nitra a HC Slovan Bratislava.
Radosť fanúšikov Nitry po góle v prvom zápase finále play off Tipsport extraligy medzi HK Nitra a HC Slovan Bratislava.
Samuel Buček (Nitra) a Patrik Bačík (Slovan) v prvom zápase finále play off Tipsport extraligy.
Ryan O'Connor (Slovan) a Josh Passolt (Nitra) v prvom zápase finále play off Tipsport extraligy.
Matej Bača (Nitra) a Liam Pecararo (Slovan) v prvom zápase finále play off Tipsport extraligy.Tomáš Chrenko (Nitra) a brankár Jaroslav Janus (Bratislava) v prvom zápase finále play off Tipsport extraligy. Úvodný gól Slovana v bráne Jaspera Patrikainena z Nitry v prvom zápase finále play off Tipsport extraligy.Radosť hráčov Slovana po góle v prvom zápase finále play off Tipsport extraligy medzi HK Nitra a HC Slovan Bratislava.Oliver Turan (Slovan) a Josh Passolt (Nitra) v prvom zápase finále play off Tipsport extraligy.Fanúšikovia Nitry pred prvým zápasom finále play off Tipsport extraligy medzi HK Nitra a HC Slovan Bratislava.Fanúšikovia Nitry v prvom zápase finále play off Tipsport extraligy medzi HK Nitra a HC Slovan Bratislava.Matej Bača (Nitra) a Róbert Varga (Slovan) v prvom zápase finále play off Tipsport extraligy.Sena Acolatse (Slovan) a Michal Krištof (Nitra) v prvom zápase finále play off Tipsport extraligy.Tomáš Chrenko (Nitra) a Patrik Bačík (Slovan) v prvom zápase finále play off Tipsport extraligy.

Zápas začal vo vysokom tempe, pričom prvý dôležitý moment prišiel v závere prvej tretiny. Skóre stretnutia otvoril hosťujúci obranca Ryan O’Connor, ktorý tvrdou ranou od modrej čiary prekonal Patrikainena.

Slovan sa však z vedenia netešil dlho. Nitra dokázala bleskovo odpovedať zásluhou Josha Passolta, ktorý po prihrávke Lawrenca zostal zabudnutý pred bránkou a nekompromisnou strelou príklepom vyrovnal na 1:1.

V druhej tretine pokračovala vyrovnaná partia s množstvom šancí na oboch stranách. Nitru poslal prvýkrát do vedenia Jakub Lacka, ktorý po individuálnej akcii a šťastnom odraze prepasíroval puk za Jaroslava Janusa.

„Belasí“ však dokázali kontrovať v polovici stretnutia, keď Varga v strednom pásme zrýchlil a pripravil ideálnu pozíciu pre Samuela Takáča, ktorý vyrovnal na 2:2.

Rozhodujúci moment druhej časti prišiel 21 sekúnd pred koncom presilovej hry Nitry. Tomáš Hrnka ukázal pohotovú reakciu v predbránkovom priestore a po zblokovanej strele upratal puk do siete, čím vrátil domácim vedenie 3:2.

Záverečná dvadsaťminútovka sa už niesla v znamení absolútnej dominancie domácich hokejistov.

Na 4:2 zvýšil po ukážkovej strele pod hornú žŕdku opäť Jakub Lacka. Slovan sa dostal pod obrovský tlak, čo Nitra využila na ďalšie zásahy.

Piaty gól pridal po dôraznom forčekingu Artur Turanský a gólový účet stretnutia uzavrel v presilovej hre Rob Jackson, ktorý našiel medzeru medzi betónmi Janusa.

Po šiestom inkasovanom góle prenechal Jaroslav Janus svoje miesto v bránkovisku Patrikovi Andrisíkovi.

Nitra si tak po vynikajúcom a zaslúženom výkone pripísala prvé víťazstvo vo finálovej sérii. Slovan bude mať príležitosť na nápravu už v nasledujúcom zápase, v ktorom sa pokúsi vyrovnať stav série pred návratom do hlavného mesta.

