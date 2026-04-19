VIDEO: Zostrih zápasu HK Nitra - HC Slovan Bratislava v 1. finále Tipsport ligy

Očakávaný súboj dvoch najlepších celkov po základnej časti, HK Nitra a HC Slovan Bratislava, otvoril finálovú sériu Tipos ligy vo veľkom štýle.
Domáci Corgoni na svojom ľade potvrdili skvelú formu a po dominantnej tretej tretine zvíťazili nad bratislavským rivalom 6:2, čím sa v sérii ujali vedenia 1:0.
Zápas začal vo vysokom tempe, pričom prvý dôležitý moment prišiel v závere prvej tretiny. Skóre stretnutia otvoril hosťujúci obranca Ryan O’Connor, ktorý tvrdou ranou od modrej čiary prekonal Patrikainena.
Slovan sa však z vedenia netešil dlho. Nitra dokázala bleskovo odpovedať zásluhou Josha Passolta, ktorý po prihrávke Lawrenca zostal zabudnutý pred bránkou a nekompromisnou strelou príklepom vyrovnal na 1:1.
V druhej tretine pokračovala vyrovnaná partia s množstvom šancí na oboch stranách. Nitru poslal prvýkrát do vedenia Jakub Lacka, ktorý po individuálnej akcii a šťastnom odraze prepasíroval puk za Jaroslava Janusa.
„Belasí“ však dokázali kontrovať v polovici stretnutia, keď Varga v strednom pásme zrýchlil a pripravil ideálnu pozíciu pre Samuela Takáča, ktorý vyrovnal na 2:2.
Rozhodujúci moment druhej časti prišiel 21 sekúnd pred koncom presilovej hry Nitry. Tomáš Hrnka ukázal pohotovú reakciu v predbránkovom priestore a po zblokovanej strele upratal puk do siete, čím vrátil domácim vedenie 3:2.
Záverečná dvadsaťminútovka sa už niesla v znamení absolútnej dominancie domácich hokejistov.
Na 4:2 zvýšil po ukážkovej strele pod hornú žŕdku opäť Jakub Lacka. Slovan sa dostal pod obrovský tlak, čo Nitra využila na ďalšie zásahy.
Piaty gól pridal po dôraznom forčekingu Artur Turanský a gólový účet stretnutia uzavrel v presilovej hre Rob Jackson, ktorý našiel medzeru medzi betónmi Janusa.
Po šiestom inkasovanom góle prenechal Jaroslav Janus svoje miesto v bránkovisku Patrikovi Andrisíkovi.
Nitra si tak po vynikajúcom a zaslúženom výkone pripísala prvé víťazstvo vo finálovej sérii. Slovan bude mať príležitosť na nápravu už v nasledujúcom zápase, v ktorom sa pokúsi vyrovnať stav série pred návratom do hlavného mesta.
