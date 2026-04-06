Za otvorený sektor hostí dostal DAC od Slovanu Veľkonočného Weissa (tréneroviny)

Kým Jeden sa vrátil z jaskyne po troch dňoch, iný konečne strelil svoj prvý ligový gól v sezóne.
Reč je o Vladímirovi Weissovi mladšom, synovi Vladimíra Weissa staršieho, ktorého Dušan Galis zaradil medzi TOP futbalistov na Slovensku. A teda nie za sezónu 1993/1994.
Zaujala aj organizačná schopnosť SFZ, ktorý túto disciplínu tak rád trestá, ak ide o iné kluby. Za zápas s Kosovom si zaslúži potlesk od troch radov ťažkoodencov. Priniesla totiž revolúciu v organizovaní ligových zápasov.
Zákaz návštevy pre fanúšikov hostí neplatí, ak hostia vykúpia dostatočný počet lístkov medzi domácich fanúšikov. V tom prípade im je pridelený sektor hostí a šicko v poradku.
Po skončení reprezentačnej prestávky sme okrem nádeje o postup na MS do SŠA znovu videli, ako si Slovan v súboji proti jednému z vyzývateľov, z neho urobil show po vzore volebnej komisie SFZ.
0:3 na ihrisku rivala znamená hotovo. Hotovo mal veľmi rýchlo aj tréner Prešova Jozef Kostelník, ktorý nevydržal na východe ani skúšobnú dobu. Keďže sa už asi minuli všetci, ktorí sú ochotní to zobrať, povýšili na horúce kreslo asistenta Erika Havrilu.
FK DAC Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava 0:3
6 230 divákov
V čase, kedy všetci ligoví experti nad 60 rokov hovoria o tom, že by našu reprezentáciu mal po Calzonovi prebrať tréner Weiss, si Slovan znovu vycestoval na Žitný ostrov. A tam sa mu stalo to najlepšie, čo sa mu asi stať mohlo. Tri strely na bránu a tri góly.
Jeden klasický od Šporara a ak hľadal majster spôsob, ako vyšperkovať výhru na ihrisku súpera, je gól od mladého Vlada Weissa istotkou.
Chudák Vlado pri svojej oslave ani nevedel, pod akú tribúnu sa to prišiel potešiť. Niečo ako keď cez Covid Dominika Cibulková išla po ulici, zrazu otvorí oči a prednostne ju očkujú.
Zápas to bol veľmi podobný tomu, ktorý otvoril ligovú jar. DAC sa snažil, ale hral presne taký futbal, ktorý Slovan potrebuje v lige stretávať. A pri šanciach sa ukázal ten rozdiel.
Ramadan to skúšal hlavičkou z hranice šestnástky. Akcia pekná, ale keď si to Slovan vpredu ťukol cez štyroch hráčov, obrancovia DACu boli vždy o krok pozadu. Šporarovu prihrávku Cruz pustil na Marcelliho a ten aj pre nepozorného diváka načrtol priebeh zápasu. Človek nemusí poznať futbal ako Pišta Tarkovič, aby vedel, že tu je vymaľované.
Po polčase bolo v MOL arene chvíľu veselo, ale Blackman odhalil ofsajd pri Ourovom góle. V dobrej šanci sa ocitol neskôr aj Ivan Kružliak, ktorého na hranici pokutového územia dal dole Artur Gajdoš.
No a koniec všetkému urobil po akcii Blackman - Gajdoš - Šporar gólový Slovinec. Alebo ako ho tematicky na šibačku nazval tréner Weiss, klubové zlaté vajce. A 5 minút pred koncom zápasu, v časoch kedy už DAC bránil ako v prvom kole Let’s Dance, zvyšoval na 0:3 Vladko Weiss. Slovami Igora Žofčáka, taká jedná výhodná poistka.
FC Spartak Trnava - FK Železiarne Podbrezová 4:1
3 550 divákov
Podbrezová si na úvod jari dala turné po Slovensku ako Simona s jej Tichou nocou, ale postupom do TOP 6 to celé skončilo a teraz je neškodná ako autobus slovenských dôchodkýň na púti v Poľsku. Trnave aspoň výsledkovo vyšla odveta za domácu päťku a vyradenie zo Slovnaft Cupu.
Ak ostalo majiteľom Spartaka niečo z pukancov, mali by urobiť všetko pre udržanie Metsoka. Jeho energiu, ktorou dokáže nabudiť mužstvo, by mali prenajímať aj v Jaslovských Bohuniciach.
Aj keď znovu to bol zápas, v ktorom si Podbrezová chcela a aj počkala na chyby Trnavy v rozohrávke. Dlho čakať nemuseli, udiala sa už v druhej minúte, keď si do rozohrávky po loptu prišiel Metsoko a na konci akcie bol Galčík. To ešte nevyšlo.
Trnava chcela hostí trestať nábehmi za obranu, ale darilo sa jej to s veľmi malým počtom hráčov. Alternatívou bola Azangova obaľovačka, ktorá tiež neslávila úspech. A tak si Spartak zopakoval chybu v strede ihriska. Moistrapishvilli dal malú domov Paurovi, ten o loptu prišiel a Galčík na druhý pokus už vedel, ako to dostať za Vantrubu.
Hostia mohli zápas uzavrieť, keď po Štefánikovom priamom kope ostal Luka sám pred Vantrubom, ten zázračne dal svojim šancu. Tej sa chopil z ničoho nič v nadstavenom čase po Sabovom centri Metsoko a bolo 1:1. V týchto momentoch hostia z ihriska odišli a už sa naňho nevrátili.
Neviem, čo cez polčas Muňoz ukazoval v šatni, možno sľúbil chalanom na leto svoje AirBnb v Španielsku, ale zabralo to. Nebezpečný bol už Twardzikov center, ktorý atakoval strelu. No ale potom sa na výlet vybral Sabo, vysunul Metsoka a ten to pripravil do súboja Kudlička - Lampreht, ktorý skončil vlastným gólom.
Metsoko o pár minút ďalšiu gólovú šancu zahodil, ale v 79. minúte sklepol loptu Khorkhellimu, ktorý placírkou našiel Kudličku a jeho strelu dorazil Gong. Ten istý Gong pridal štvrtý kus už o 30 sekúnd, keď Spartak Podbrezovej naordinoval jej medicínu a potrestal stratu lopty v strede ihriska.
FC Košice - MFK Skalica 2:0
2 869 divákov
Skalická eufória vydržala celú reprezentačnú prestávku, po výlete do Košíc znovu uzatvárajú ligový trdelník. Po vzore ViOnu tak hostia už od augusta pracujú na nástennom kalendári, do ktorého si fanúšik môže značiť všetky vonkajšie výhry Skalice. Zatiaľ je to ideálny darček, keďže s ním nie je spojená žiadna aktivita.
Košiciam stačil prvý polčas na to, aby Skalici aj bez notárskeho potvrdenia vysvetlili, že maximum, čo im výlet do metropoly východu prinesie, bude prechádzka okolo Dómu svätej Alžbety. Tam však hostia očividne boli zapáliť zopár sviečok už pred zápasom, z ktorého pri troche šťastia na kopačkách domácich mohli odísť ako Šutaj Eštok. So sedmicou.
Znovu to bolo duo Rehuš - Kovács. Zápas otvoril svojou šancou druhý menovaný, ale potom si Milan dvakrát postrážil ofsajdovú líniu a bolo 2:0. Pri prvom góle dorážal Madleňákovu strelu, pri tom druhom si ho lopta našla v strede obrany.
Skalica v prvom polčase videla Dabrowskiho bránu len na pohľadniciach. V druhom polčase priniesla aj náznaky ofenzívnej aktivity, ale popritom všetkom sa musel Martin Junas cítiť ako jogurtový drezing vedľa majonézového šalátu.
MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina 2:1
2 483 divákov
Anton Šoltis je fanúšikom našej ligy. A chcel urobiť všetko, čo sa dá, aby ju ešte chvíľu udržal dramatickú. Preto aj proti Žiline v prvom polčase šetril zopár svojich hráčov, ale keď videl, že hostia nie a nie zlomiť zápas na svoju stranu, nemohol sa na to pozerať a poslal do hry žolíkov, ktorí zápas otočili a ovládli.
Prvý polčas by Slovakia travel do katalógu výletov po Zemplíne asi nezaradil. Zo 40 metrov skúšal Jakubecha lobovať Mišo Faško, na strane domácich sa pekne preštrikoval cez dvoch hráčov Lemishko. Zastreloval sa aj Hugo Ahl a úvod druhého polčasu priniesol peknú akciu, na konci ktorej bol s Faškom aj Ďatko.
Žiline nakoniec zabral ofenzívny trojzubec a štandartná situácia. Roginič hodil rýchly aut na Faška, ten sa slovami Marcela Merčiaka z Tanga otočil na päťhalierniku a Ďatkovi pripravil ponuku, ktorá sa neodmieta. Anton Šoltis dal svojim ešte päť minút a potom do hry poslal štyroch nových hráčov.
A Ramos s Cottrellom začali od prvých minút na ihrisku robiť poriadky ako konsolidácia na Peleho výplate. Šošoni zrazu nevedeli, kam skôr skočiť a ujala sa až Cottrellova strela spoza šestnástky. Hostia zázrakom unikli druhému gólu z toho tlaku, pod ktorým sa ocitli a po dlhšej dobe si dopriali aj rodinný výlet na polovicu súpera. Roginiča chytil Jakubech a pred Faškom obrana stihla odkopnúť.
Tri body pre Zemplín síce vystrelil Cottrell, ale klobúk dole pred prácou Lemishka. Ten síce loptu v súboji stratil, ale aktivoval backcheck a získal ju pre svojho britského spoluhráča. Žilina ešte našla sily na záverečný nápor, ale premieňanie šancí nie je na jar to, čím by sa Jozef Antošík mohol pochváliť vo výročnej správe.
FC Tatran Prešov - MFK Ružomberok 0:0
3 487 divákov
Chudák Bálint Kiss, že mu vylosovali práve tento šláger na rozhodovanie. Ružomberok vycestoval s jasnou ambíciou, neprehrať a nedovoliť Prešovu skrátiť vzdialenosť medzi klubmi.
Na strely na bránu v prvom polčase ako Zlatý Bažant 0,0, ale ak by vedenie Prešova priviedlo namiesto 28 posíl 1-2 gólové, mohlo to v Prešove vyzerať všetko úplne inak. Pred koncom polčasu navyše prišli o Olejníka, kde to vyzerá na problém s kolenom.
V druhom polčase už hostia abdikovali na akúkoľvek snahu o strelenie gólu. Pri Regáliho strele a odrazenej lopte zahodil obrovskú šancu Revenco, brvno trafil Taraduda a sám pred Húskom zaskočil samého seba aj Regáli, ktorý hlavičkoval za tribúnu.
KFC Komárno - AS Trenčín 0:1
356 divákov
Trenčín už v tejto sezóne nebude potrebovať ani jedného z dvojice Galád - Straka. Výhrou v Zlatých Moravciach už prenechali hru o tróny štvorici Ružomberok, Komárno, Prešov a Skalica. Nie zlé na klub, ktorý v zime predal takmer aj všetky parkovacie miesta na námestí a jedáleň z hotela Elizabeth.
Prvý polčas bol len taká polohrubá múka. Je to múka, aj je celkom hrubá, ale stále len polohrubá. Pološance na každej strane zahodené presne tak, ako sa na mužstvá spodnej šestky patrí.
Chlieb sa lámal v 47. minúte, keď do súboja so Szárazom letel okrem Davida aj Špiriak a odrazenú loptu poslal do prázdnej brány Mikulaj. Dlho sa nevedelo, či to okrem nosítiek pre Száraza bude aj gól pre hostí, ale nakoniec to bol pre KFC dvojitý trest. Vo zvyšku zápasu zaujali iba Šmehýlove pokusy o obstrel, Davidovo brvno a priamy kop Alana Mustafiča, ktorým si uctil misiu Artemis.
