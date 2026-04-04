My chceme Tatran, skandovali fanúšikovia. Prešov sa trápil v útoku a nevyhral už desať zápasov

Ani štvrtá trénerská výmena v sezóne nepriniesla Prešovu v zápase s Ružomberkom vytúžené víťazstvo, na ktoré v lige čakajú Prešovčania už vyše štyroch mesiacov od konca novembra.
Po bezgólovej remíze sa natiahla na sedem zápasov bez ligového víťazstva aj séria Ružomberčanov.
Domáci síce s deľbou bodov veľmi spokojní neboli, ale predsa im aj jeden bod priniesol posun z posledného miesta tabuľky.
Pomohol im rival z Košíc, ktorý potvrdil výbornú formu víťazstvom nad Skalicou. „To je pozitívum,“ smutne sa po zápase pousmial kapitán Martin Regáli.
V komplikovanej situácii sa hrá ťažšie
Pritom prvých pätnásť minút domáci naznačovali, že chcú konečne potešiť fanúšikov a získať dôležité tri body v boji o záchranu.
Ale keď sa im nepodarilo z troch dobrých pozícií skórovať, začala im nervozita ešte viac zväzovať nohy a z tribún, ktoré ich aj pri predchádzajúcich nezdaroch neúnavne povzbudzovali, sa čoraz častejšie ozýval hlasný piskot.
„Sme v komplikovanej situácii a potom sa ten futbal hrá možno troška ťažšie. Mali sme dve veľké šance a z tých musíme dať gól. A myslím si, že by sme to zlomili na našu stranu.
Žiaľ, nepadá nám to, ani mne, ani spoluhráčom, takže zatiaľ na to trpíme. Pozitívne je to, že sme uhrali vzadu nulu a ideme ďalej,“ povzdychol si po zápase Martin Regáli narážajúc na druhý polčas, v ktorom sa hra Prešova zlepšila.
„V druhom polčase sme jasne dominovali a zápas nevyhrali. A potom prehráte zápas, kde súper nemá ani toľko. Nie je to potom asi úplne o tom futbale. Možno sme niekde nejako urazili šťastíčko a teraz sa nám to vracia,“ dodal Regáli.
Potrebujú gól, ktorý rozviaže nohy
Pred reprezentačnou prestávkou sa v Prešove opäť menil tréner, keď po necelom mesiaci rezignoval Jozef Kostelník a vedenie zverilo mužstvo do rúk Erika Havrilu, ktorý sa z asistenta posunul na pozíciu hlavného trénera.
„Nejdem sa vyhovárať, ale nehrá sa jednoducho, keď máme štvrtého trénera a stále niečo nové nasávame. Potrebujeme ten gól, aby sme to zlomili, aby sme aj my tomu trocha viac uverili, aby sa nám rozviazali nohy a myslím, že by to bolo lepšie,“ myslí si Regáli.
Súhlasí s ním aj Jurij Medvedev. „Trápime sa v koncovke, nemôžeme dať gól a to je alfa a omega futbalu. Keď nedáte gól, tak nemôžete vyhrať.
Aj dnes sme si cez prestávku hovorili, že ten gól dáme, že to zlomíme, že to tam nejak doklepeme. Nestalo sa. V druhom polčase sme boli lepší, mali sme aj obrovskú šancu, ale nevyužili ju.
Vedeli sme, že Ružomberok sem nepríde hnať sa za víťazstvom, že im bude stačiť remíza. Chceli sme to zlomiť, nepodarilo sa a neostáva nám nič iné len bojovať ďalej,“ povedal po zápase skúsený pravý obranca, ktorý sa po príchode na hosťovanie zo Slovana stal v Prešove jedným z lídrov mužstva.
My chceme Tatran, ozývalo sa z tribún
Tak ako pri predchádzajúcich tréneroch, aj teraz prešovskí fanúšikovia na začiatku zápasu skandovali meno Erika Havrilu.
Ten oficiálne viedol prvý zápas ako hlavný tréner, hoci už raz v tejto sezóne zaskakoval v tejto pozícii pri treste pre Vladimíra Cifraniča
„Pociťoval som odhodlanie pobiť sa o víťazstvo. To je asi všetko. Som tu na to, aby som tým chalanom pomohol. Nebol to zápas o mne, ale o nás a o celom klube. Toto budeme stále mať na prvom mieste, že bojujeme za klub,“ povedal o svojich pocitoch pred premiérou.
Rovnako ako jeho zverenci aj on vnímal, že fanúšikovia dávali oveľa viac ako v predchádzajúcich zápasoch najavo svoju nespokojnosť.
„Fanúšikovia majú právo vyjadriť svoju nespokojnosť, pretože každý chce vidieť tento klub vyššie v tabuľke. Ale je to o nás, o tej pracovitosti, aby sme fanúšikom aj v tých ďalších zápasoch ukázali, že nám tento klub nie je ľahostajný a že zaňho budeme bojovať do posledného zápasu. Len našimi výkonmi si ich môžeme pritiahnuť na svojho stranu,“ skonštatoval.
Nespokojnosť fanúšikov chápe aj Regáli. „Ale chcem im odkázať, že kabína robí všetko preto, aby tu ľudia chodili, aby sme mali aj my aj oni z toho radosť, aby sme tú ligu zachránili.
Niektorí mali väčšie očakávania, lebo aj tie vyhlásenia na začiatku sezóny možno boli väčšie ako je teraz realita. Ale sme nováčik a prioritou je zachrániť sa,“ dodal Regáli.
Bod z Prešova je dobrý
„Oba tímy vedeli, že sa hrá o veľa. Nikto nechcel urobiť chybu. Aj preto bolo veľa nervóznych situácií. My sme samozrejme chceli zvíťaziť. Mali sme nejaké pološance, ale úprimne, žiadnu vyloženú. Bolo to také nervózne, rozkúskované, veľmi veľa štandardiek, po odpískaných zvláštnych fauloch.
Bod svojim spôsobom berieme. Chcem tím pochváliť za emócie a srdce, ktoré do toho dnes vniesol. V tom bol veľký rozdiel proti minulým zápasom,“ hodnotil zápas ružomberský kormidelník Jaroslav Köstl.
Jeho zverenci sa v druhom polčase dostali pod tlak domácich, ale obrana na čele s brankárom Dávidom Húskom ho napokon ustála.
„Musím v prvom rade pochváliť chalanov, lebo vzadu mi fakt pomohli. Myslím, že my sme spokojní aj s bodom, lebo toto prostredie je nepríjemné, takže veľmi ťažký zápas a sme radi aj za bod a samozrejme za to čisté konto.
Niekedy sa šťastie prikloní tak, že nedostaneme ten gól a toto bol ten zápas. Keby nebolo chalanov, tak tú nulu dnes neudržíme,“ pochválil Húska za prácu pred ním spoluhráčov.
Každý, kto mohol, hral
Ružomberčania, rovnako ako Prešovčania, ťahajú dlhú sériu bez víťazstva. Tá ružomberská sa v Prešove natiahla na sedem zápasov. Tréner Köstl vidí viacero dôvodov jarného trápenia.
Jednou z nich sú aj početné absencie hráčov. „Každý, kto mohol, tak hral. Takže to bolo jedno z najjednoduchších rozhodnutí v tomto týždni,“ pousmial sa pri otázke, ako ťažko sa skladala zostava.
„Chcem obrovsky poďakovať tým chlapcom, ktorí toľko nenastupovali, ako chytili to tempo toho zápasu. Skôr ako zostava nás ovplyvnili striedania, lebo nám možno na konci zápasu trochu spadol hrebienok. Ale za tú oddanosť si chlapci ten bod dnes zaslúžili,“ dodal.
Aj vzhľadom na ďalšiu okolnosť nevníma sériu bez víťazstva ako závažný problém.
„Samozrejme každý chce vyhrávať, ale niekedy je tá séria lepšia, niekedy horšia. Svoju úlohu zohráva aj to, že sme z ôsmich jarných zápasov hrali päťkrát vonku. Od začiatku jari plátame zostavu. Uvidíme, ako to bude na budúci týždeň.
Verím, že by nás mohli doplniť nejakí hráči z tých, čo sú mimo. Určite už chceme doma vyhrať, chceli sme vyhrať aj dnes, ale niektoré okolnosti idú trošku proti nám,“ povedal smerom ďalším kolám boja o záchranu, v ktorých čakajú Ružomberčanov dva domáce zápasy proti Skalici a Komárnu.
