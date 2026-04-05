Futbalisti Košíc ťahajú impozantnú sériu. Brankár vedel, že odchovanec Slovana strelí dva góly

Futbalisti FC Košice ťahajú šnúru jedenástich ligových zápasov bez prehry.
K predĺženiu tejto impozantnej série prispel dvoma gólmi v sobotňajšom dueli 4. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa proti Skalici (2:0) Milan Šimon Rehuš.
To, že sa mladý útočník presadí hneď dvakrát, tušil brankár Kevin Dabrowski už pred stretnutím.
Rehuš mal v uplynulých dňoch skvelú formu. Počas reprezentačnej prestávky si prvýkrát obliekol dres „sokolíkov“ a svoj debut korunoval premiérovým gólom za slovenskú „dvadsaťjednotku“ v kvalifikačnom dueli v Kazachstane (3:1).
„Ja som hlavne rád, že som v reprezentácii mohol byť a že som im pomohol k triumfu,“ prezradil Rehuš.
Dobrú výkonnosť si priniesol aj späť do Košíc, keď dvoma gólmi v prvom polčase rozhodol zápas proti Skalici.
„Sme radi, že sme dnes zvíťazili. Mohlo to byť aj viac ako 2:0, ale som rád, že som dal dva góly,“ dodal 20-ročný útočník.
Vždy, keď mi povie, že dám gól, skórujem
Odchovancovi Slovana Bratislava povedal brankár Dabrowski už deň pred meraním síl so Skalicou, že sa presadí dvakrát.
„Ja som mu povedal, že nedá jeden gól, ale dá ich dva. Teším sa, že sa tak stalo,“ priznal po zápase 27-ročný Poliak.
„Včera mi to povedal. Vždy, keď mi povie, že dám gól, skórujem. Dúfam, že mi to bude hovoriť častejšie,“ konštatoval autor oboch presných zásahov.
Tréner Černák: Pred Skalicou sme mali rešpekt
Domáci mohli pridať aj ďalšie zásahy, no veľké šance Romana Čerepkaia, Filipa Lichého či Vladimíra Perišiča skončili na konštrukcii skalickej brány alebo tesne vedľa nej.
„Mali sme príležitosti uzavrieť stretnutie vyšším rozdielom, ale nevyšlo to. Berieme dvojgólové víťazstvo, pred Skalicou sme mali po jej uplynulých zápasoch rešpekt,“ zhodnotil tréner „žlto-modrých“ Peter Černák.
Košičania si po štrnástom súťažnom zápase bez prehry upevnili 7. miesto v skupine o udržanie sa.
Pred poslednou Skalicou majú 12-bodový náskok a záchrana by im už uniknúť nemala.
V nasledujúcom kole ich čaká duel proti Komárnu, o tri dni neskôr privítajú v Košickej futbalovej aréne (KFA) Tatran Prešov v odvete semifinále Slovenského pohára.
V boji o finále je všetko otvorené, prvé stretnutie na ihrisku veľkého rivala sa skončilo remízou 2:2.
