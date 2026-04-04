Slovan rozobral DAC, rozvášnený Weiss ukázal gesto, ktoré rozhnevalo tribúny

Gól, ktorý rozprúdil emócie aj vášne. A zároveň moment, ktorý symbolicky podčiarkol jeden z najdôležitejších zápasov sezóny.
Vladimír Weiss junior naskočil do hry ako náhradník na posledných dvadsať minút, no okamžite umocnil náladu stretnutia.
Tridsaťšesťročný veterán predviedol akciu ako za starých čias – ako keď mal o desať či pätnásť rokov menej. Po krásnej kombinácii si vymenil loptu so spoluhráčom a presnou strelou ju poslal do rohu brány. Bol to jeho vôbec prvý gól v tejto sezóne.
Svoj zásah oslávil búrlivo a emotívne. Utekal za bránu, rukou si krútil poza ucho a jasne tak adresoval odkaz domácim fanúšikom. Provokácia, ktorá ešte viac podčiarkla atmosféru veľkého derby.
Po zápase odchádzal Weiss do kabíny iba v spodnej bielizni, keďže trenírky a dres venoval malým fanúšikom.
„Boli sme osemdesiat minút lepší, takže zaslúžené víťazstvo. Vlado (Weiss, pozn.red.) dal parádny gól, ale on si to zaslúži,“ opisoval Šporar.
Vyhrali sme zaslúžene
Futbalisti Slovana Bratislava v rámci 4. kola nadstavbovej časti Niké ligy vyhrali na pôde Dunajskej Stredy presvedčivo 3:0 a spravili dôležitý krok v boji o titul.
„Sme radi, že sme potvrdili prvé miesto aj dobrým výkonom. Vyhrali sme zaslúžene, kvalita bola na našej strane. Sme radi, že sme im odskočili,“ hodnotil zápas Weiss pre TV Dajto.
Slovan bol lepší, pragmatickejší a najmä efektívnejší. Z troch striel na bránu dokázal streliť tri góly, zatiaľ čo domáci napriek vyššej aktivite nedokázali nájsť recept na dobre organizovanú obranu hostí.
Dunajská Streda mala síce viac streleckých pokusov (18:6) aj viac striel na bránu (5:3), no Slovan zápas kontroloval a domácich do veľkých šancí prakticky nepustil.
Šporar opäť muž zápasu
„Je to zápas sezóny, aj vzhľadom na psychiku. Bude sa nám hrať ľahšie, aj mne sa bude robiť ľahšie. Ďakujem hráčom za oddanosť,“ dodal Weiss.
Mužom zápasu však bol niekto iný. Andraž Šporar strelil jeden gól a na ďalší prihral, čím výrazne prispel k víťazstvu svojho tímu.
Slovinský útočník potvrdil svoju famóznu formu. V dvanástich zápasoch dal dvanásť gólov, k tomu pridal šesť asistencií. V tabuľke strelcov sa posunul už na druhé miesto.
Na prvého Michala Faška zo Žiliny stráca iba dva góly. Symboliku večera podčiarkol aj fakt, že išlo o tisíci zápas Slovana v najvyššej súťaži.
„Pre klub je to historický zápas, tak som rád,“ doplnil Weiss.
Zvýšil náskok
Domáci tréner Branislav Fodrek neskrýval sklamanie napriek tomu, že jeho tím bol strelecky aktívnejší.
„Odohrali sme slušný zápas. Urobili sme chyby a Slovan dal hneď gól. Hrali sme aktívne, ale Slovan si to postrážil. Veľmi nás to mrzí,“ priznal.
Slovan týmto víťazstvom odskočil druhému DAC na rozdiel deviatich bodov, pričom Dunajská Streda má ešte k dobru dohrávaný zápas s Trnavou.
„Slovan vyhral zaslúžene, lebo sa hrá na góly. Sme sklamaní. Slovan bránil výborne a nepustil nás do veľkých šancí,“ dodal Fodrek.
Prísľub pre národný tím
Zaujímavý bol aj pohľad do budúcnosti. Podiel na góloch mali dvaja slovenskí reprezentanti do 21 rokov – dvadsaťročný Nino Marcelli otvoril skóre a o rok starší Artur Gajdoš asistoval pri druhom góle po šikovnom uvoľnení.
Dobrý výkon podal aj defenzívny stredopoliar Peter Pokorný, ktorý má dvadsaťštyri rokov. Ide o trojicu, ktorá môže byť z hľadiska perspektívy zaujímavá aj pre národný tím.
Slovan v tejto sezóne potvrdzuje svoju dominanciu aj vo vzájomných dueloch. DAC zdolal vo všetkých troch zápasoch, pričom v každom z nich strelil tri góly.
Rovnakým výsledkom 3:0 vyhral aj vo februárovom stretnutí.
Zápas sezóny tak nepriniesol drámu v skóre, ale jasnú správu: Slovan má titul pevne vo svojich rukách.
Fanúšikovia Slovana napriek zákazu vycestovali do Dunajskej Stredy, kde ich napokon umiestnili do sektora hostí, hoci ten mal zostať pôvodne zatvorený, aspoň tak rozhodla Disciplinárna komisia SFZ.
