ONLINE: Kanada - Fínsko dnes, MS v hokeji 2025 LIVE (skupina A)

important Prajem pekný večer pri sledovaní dnešného prestížného zápasu z MS v hokeji medzi Kanadou a Fínskom.



Kanada



Kanadský výber prechádza zatiaľ šampionátom ak nôž maslom. Na svojom konte má po piatich odohratých zápasoch plný počet bodov a inkasoval len dva krát. Vo svojom poslednom zápase sa stretol s našou reprezentáciou a po výbornom výkone zvíťazil vysoko 7:0. Skupina okolo Sidneyho Crosbyho a Nathan MacKinnna je aj v dnešnom zápase favoritom a čakáva sa jej víťazstvo.



Fínsko



Fíni predvádzajú na šampionáte zatiaľ nevyrovnané výkony. Na svojom konte však majú 11 bodov a sú veľmi blízko k postupu do štvrťfinále. Svoj posledný zápas na šampionáte odohrali proti Lotyšsku a po veľmi vyrovnanom zápase dokázali zvíťaziť za tri body a to v pomere 2:1. Ak by sa im dnes podarilo bodovať tak postup by im už nemal újsť. Uvidíme ako to dnes dopadne.