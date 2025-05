ONLINE: Nemecko - Česko dnes, MS v hokeji 2025 LIVE (skupina B)

Vážení fanúšikovia hokeja, vítam vás pri sledovaní zápasu skupiny v Herningu na majstrovstvách sveta, v ktorom sa proti sebe postaví Nemecko a Česko.



Nemecko aktuálne okupuje postupovú 4. pozíciu so ziskom 9 bodov a skóre 19:15 v 5 stretnutiach. V posledných dvoch vystúpeniach nestačili na favoritov z USA (3:6) či Švajčiarska (1:5), zvíťaziť dokázali proti Nórsku (5:2), Kazachstanu (4:1) a Maďarsku (6:1).



Česko smeruje tým najlepším spôsobom za obhajobou titulu majstrov sveta, keď figurujú na 2. mieste so ziskom 14 bodov a skóre 28:9 v 5 stretnutiach. Turnajom tak zatiaľ prechádzajú bez porážky, keď si poradili so Švajčiarskom (5:4pp), Nórskom (2:1), Dánskom (7:2), Maďarskom (6:1) a Kazachstanom (8:1).



Vzájomná bilancia týchto dvoch výberov hovorí v prospech Česka, pričom sa spolu stretli aj pred samotným šampionátom. V rámci prípravy zaznamenal favorit víťazstvá 7:0 a 1:0. Na majstrovstvách sveta na seba naposledy narazili v roku 2022, keď Česi zaznamenali víťazstvo vo štvrťfinále v podobe výsledku 4:1.