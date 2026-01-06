Získal tri medaily a končí. Tréner českej dvadsiatky po zisku striebra odstúpil

Úspešný tréner českej hokejovej dvadsiatky Patrik Augusta po prehratom finále majstrovstiev sveta so Švédmi potvrdil, že na českej striedačke končí.
V pozápasovom rozhovore pre Radiožurnál Sport uviedol, že sa od budúcej sezóny vráti na klubovú scénu. Aký však bude jeho ďalší angažmán, 56-ročný tréner neprezradil.
Augusta má v úlohe hlavného kouča juniorskej reprezentácie skvostnú bilanciu.
Na striebro z roku 2023, keď ešte viedol dvadsiatku súčasný kouč reprezentačného A-tímu Radim Rulík, nadviazal ďalšími tromi medailami - po dvoch bronzoch tohtoročným striebrom. Štyri cenné kovy po sebe samostatná česká dvadsiatka nikdy predtým nezískala.
VIDEO: Zostrih zápasu Švédsko - Česko z finále MS U20 2026
Ukončiť čakanie na zlato, ktoré Česi získali naposledy v roku 2001, keď obhájili premiérový titul, sa však bude s tímom snažiť niekto ďalší.
"Ja to nechám na iných. Od budúcej sezóny sa vraciam na klubovú scénu. Bola to úžasná jazda, napríklad zase niekedy v budúcnosti sa toho nezhováram, ale teraz moje cesty povedú do klubu. Zatiaľ však neprezradím, do ktorého to bude, na to je ešte príliš skoro," uviedol Augusta.
Práve terajší turnaj bol z jeho pohľadu najvydarenejší. "Určite áno - strieborná medaila je viac ako bronzová. Na druhej strane je každý ten turnaj niečím špecifický a každý bol pre mňa zážitkom, ktorý si budem pamätať, "vyhlásil bývalý útočník, ktorý v štyroch zápasoch okúsil aj NHL.
"Vážim si to, že som mohol za tými chlapcami stáť. Sú to výborní hokejisti a skvelí chlapci. Zaželal som im hlavne veľa zdravia a šťastia do ich ďalších kariér. Hokejový svet je malý a či v ňom ešte chvíľu vydržím, tak sa možno ešte niekedy s niekým znovu stretnem," doplnil Augusta.
Pred príchodom k dvadsiatke viedol Liberec. Práve angažmán pri Bielych Tigroch bol pre Augustu tiež prvým, pri ktorom viedol extraligový tím v úlohe hlavného trénera.
V Liberci pôsobil aj ako športový manažér.