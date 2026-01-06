Získal tri medaily a končí. Tréner českej dvadsiatky po zisku striebra odstúpil

Patrik Augusta
Fotogaléria (43)
Patrik Augusta (Autor: X/Český hokej)
ČTK|6. jan 2026 o 09:26
ShareTweet1

Chce sa vrátiť do klubového hokeja.

Úspešný tréner českej hokejovej dvadsiatky Patrik Augusta po prehratom finále majstrovstiev sveta so Švédmi potvrdil, že na českej striedačke končí.

V pozápasovom rozhovore pre Radiožurnál Sport uviedol, že sa od budúcej sezóny vráti na klubovú scénu. Aký však bude jeho ďalší angažmán, 56-ročný tréner neprezradil.

Augusta má v úlohe hlavného kouča juniorskej reprezentácie skvostnú bilanciu.

Na striebro z roku 2023, keď ešte viedol dvadsiatku súčasný kouč reprezentačného A-tímu Radim Rulík, nadviazal ďalšími tromi medailami - po dvoch bronzoch tohtoročným striebrom. Štyri cenné kovy po sebe samostatná česká dvadsiatka nikdy predtým nezískala.

VIDEO: Zostrih zápasu Švédsko - Česko z finále MS U20 2026

Ukončiť čakanie na zlato, ktoré Česi získali naposledy v roku 2001, keď obhájili premiérový titul, sa však bude s tímom snažiť niekto ďalší.

"Ja to nechám na iných. Od budúcej sezóny sa vraciam na klubovú scénu. Bola to úžasná jazda, napríklad zase niekedy v budúcnosti sa toho nezhováram, ale teraz moje cesty povedú do klubu. Zatiaľ však neprezradím, do ktorého to bude, na to je ešte príliš skoro," uviedol Augusta.

Práve terajší turnaj bol z jeho pohľadu najvydarenejší. "Určite áno - strieborná medaila je viac ako bronzová. Na druhej strane je každý ten turnaj niečím špecifický a každý bol pre mňa zážitkom, ktorý si budem pamätať, "vyhlásil bývalý útočník, ktorý v štyroch zápasoch okúsil aj NHL.

"Vážim si to, že som mohol za tými chlapcami stáť. Sú to výborní hokejisti a skvelí chlapci. Zaželal som im hlavne veľa zdravia a šťastia do ich ďalších kariér. Hokejový svet je malý a či v ňom ešte chvíľu vydržím, tak sa možno ešte niekedy s niekým znovu stretnem," doplnil Augusta.

Fotogaléria z finále Švédsko - Česko (MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026)
Majstri sveta do 20 rokov 2026 - Švédsko.
Švédski hokejisti oslavujú zisk zlata na MS U20 2026
Českí hokejisti po zisku striebra na MS U20 2026
Českí hokejisti po zisku striebra na MS U20 2026
43 fotografií
Švéd Anton Frondell (16) a Jakub Fibigr (7) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Český obranca Radim Mrtka (6) a Ivar Stenberg (15) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Brankár Michal Oršulák počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Jack Berglund (26) a bránkár Michal Oršulák (30) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Švédski hokejisti oslavujú gól počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Casper Juustovaara (29) po strelenom góle počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Vľavo Casper Juustovaara a Jack Berglund počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Victor Eklund (18) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Švéd Linus Eriksson (14), Stepan Hoch (25) a Adam Novotny (24) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Viggo Bjorck (21) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Čech Adam Novotny (24) a Victor Eklund (18) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Viggo Bjorck (21) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Čech Adam Titlbach počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Švédski hokejisti oslavujú gól Victora Eklunda (18) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Švédski hokejisti oslavujú gól Victora Eklunda (18) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Brankár Švédska Love Harenstam počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Felix Ohrqvist (3) a brankár Love Harenstam (30) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. William Hakansson (19) a Felix Ohrqvist počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Českí hokejisti Adam Novotny (24) a Adam Titlbach (22) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Adam Novotny (24) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Čech Max Curran (12) a Felix Ohrqvist (3) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Brankár Švédska Love Harenstam počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Sascha Boumedienne (5) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Švédsky brankár Love Harenstam počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Českí hokejisti po zisku striebra na MS U20 2026Švédski hokejisti oslavujú zisk zlata na MS U20 2026Švédski hokejisti oslavujú zisk zlata na MS U20 2026Švédski hokejisti oslavujú zisk zlata na MS U20 2026Švédski hokejisti oslavujú zisk zlata na MS U20 2026Švédski hokejisti oslavujú zisk zlata na MS U20 2026Českí hokejisti po zisku striebra na MS U20 2026Švédski hokejisti oslavujú zisk zlata na MS U20 2026Českí hokejisti po zisku striebra na MS U20 2026Českí hokejisti po zisku striebra na MS U20 2026Švédski hokejisti oslavujú zisk zlata na MS U20 2026Českí hokejisti po zisku striebra na MS U20 2026Švédski hokejisti oslavujú zisk zlata na MS U20 2026Český brankár Michal Oršulák (30) a obranca Vladimír Dravecký (9) po finálovej prehre so Švédskom.Švédski hokejisti oslavujú zisk zlata na MS U20 2026

Pred príchodom k dvadsiatke viedol Liberec. Práve angažmán pri Bielych Tigroch bol pre Augustu tiež prvým, pri ktorom viedol extraligový tím v úlohe hlavného trénera.

V Liberci pôsobil aj ako športový manažér.

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

    Českí hokejisti do 20 rokov
    Českí hokejisti do 20 rokov
    Česko sa teší z ďalšej novinky. Po 10 rokoch usporiada MS v hokeji do 20 rokov
    dnes 09:50
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Získal tri medaily a končí. Tréner českej dvadsiatky po zisku striebra odstúpil