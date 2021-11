V Moldavsku zažil platenú dovolenku. Trénuje naprieč celým Zemplínom

HUMENNÉ/TREBIŠOV. V Chemlone Humenné okúsil najvyššiu slovenskú súťaž. Pôsobil aj vo viacerých druholigových kluboch, najdlhšie v Michalovciach. Bývalý brankár NORBERT BELÁN, rodák z Čiernej nad Tisou, zastáva aktuálne pozíciu trénera brankárov v troch kluboch. V Trebišove a Humennom pôsobí v mužstve dospelých, v Michalovciach má na starosti brankárov v kategóriach od 12 do 15 rokov. Medzi jeho zverencov patria aj Dávid Slávik (FK Humenné) a Martin Melichar (Slavoj Trebišov). Obaja, hoci sú nováčikmi medzi druholigovými brankármi, urobili počas jesennej časti súťaže výrazný progres a štatisticky sa radia medzi najlepších brankárov súťaže. Prvý menovaný vychytal desať, druhý šesť čistých kont.

Trénujete v troch kluboch naprieč celým Zemplínom. Ako to zvládate? Začínal som pri mládeži v Michalovciach. Následne ma oslovil vtedajší tréner Trebišova Ľuboš Benkovský a keďže ma lákala aj práca pri dospelých, jeho ponuku som prijal. O rok na to sa do druhej ligy prebojovalo aj Humenné, kde chceli rozšíriť trénerský štáb. Ponuka prišla priamo od trénera Škrlíka, ktorý ma viedol v Michalovciach. S tým, či by som si nevedel nájsť aspoň dva dni v týždni, kedy by som im vypomáhal. A keďže v Humennom som strávil svoje najúspešnejšie obdobie, počas ktorého sa v meste hrala najvyššia súťaž, súhlasil som. Stíhať sa to všetko dá. Trebišov trénuje predpoludním, mládež v Michalovciach popoludní a Humenné večer. Zároveň to z Michaloviec nemám až tak ďaleko.

Bohaté skúsenosti s druhou ligou máte aj z hráčskej kariéry. Ako sa za tie roky zmenila? Ako hráč som ju okúsil v Michalovciach, Humennom, Dunajskej Strede, Trebišove a na jedno stretnutie aj vo Vranove nad Topľou, kde ma stoplo zranenie. Posledné roky sa začala viac propagovať v médiách, zápasy sa vysielajú v televízií, čo je len dobre. Je to atraktívnejšie pre kluby a hráči majú možnosť sa ukázať, sú viac na očiach, aj čo sa týka prípadných záujemcov z vyššej súťaže. Sú kluby, ktoré by už dnes mohli hrať v najvyššej súťaži, a zároveň také, ktoré pracujú v amatérskych podmienkach. To je však v našich končinách normálne.

Kto z brankárov urobil počas poslednej doby najväčší herný progres? Verím, že sa všetci posunuli o krok vpred. Ťažko vypichnúť jedného. Je to špecifický post, každého z nich je potrebné posúvať v niečom inom. Radosť mi aktuálne robia všetci brankári v mojom portfóliu. Najväčšiu Slávik a Melichar, ktorí sú vo svojich mužstvách prvými brankármi. Tvrdo však makajú aj tí, ktorí im kryjú chrbát - Repiský, Dráb v Trebišove a Piroščák, Sukovský v Humennom. Zlepšili sa aj strelci? Sú nebezpečnejší ako v minulosti? Boli, aj sú nebezpeční. Zmena nastala v technológii výroby lôpt. Sú oveľa ťažšie chytateľné, ľahšie, dobre ´plávajú´ vo vzduchu. Aj my brankári však máme svoje finty, ako sa s tým vysporiadať.

Na čo kladiete ako tréner brankárov najväčší dôraz? Na to, aby brankári počas tréningu reálne využili čas na svoje zlepšenie. Nemám problém s tým, ak má niekto zlý deň alebo ťažké obdobie, dôležitá je však komunikácia. Najjednoduchšie je, aby hráč prišiel za mnou a porozprávali sme sa. Aby to nebolo na tréningu o napomínaní či prosíkaní. Dospelým aj mládežníkom hovorím ešte jednu vec. Dôležitá je reakcia, následne zákrok. Ešte som nevidel brankára, ktorý chytil loptu pohľadom. Kde hľadáte inšpiráciu? A kto trénersky inšpiroval vás? Sledujem rôznych trénerov a činnosť akadémií, čím sa snažím inšpirovať. Nechcem aby to vyznelo divne, ale snažím sa byť takým trénerom, akého som chcel mať počas svojej hráčskej kariéry ja (úsmev).

Tréning brankárov v Trebišove Veľký progres urobil Humenčan Dávid Slávik. Ako je možné, že sa ako nováčik v druhej lige tak skvelo adaptoval? Poznáme sa ešte z Michaloviec. Jeho odhodlanosť, pokora a pracovitosť sú najväčšími devízami. Má svoj cieľ, za ktorým ide. Takže mu neostáva nič iné, iba byť jedným z najlepších, ak nie najlepším brankárom súťaže. Šesť núl vychytal Čech Melichar v drese Trebišova. V tejto štatistike predbehol aj brankárov z renomovanejších klubov. Ako by ste ho charakterizovali? Predtým, ako k nám prišiel, som ho vôbec neregistroval. Chytá ako dobre namazaný stroj, ktorý ide na plné obrátky. Je víťazný typ. Má za sebou niekoľko zápasov v prvej českej lige za Příbram, čo nie je náhoda.

Môžu Slávik a Melichar prestúpiť už počas zimnej prestávky? Čo by ste im odporučili? Angažmán v najvyššej súťaži by som obom doprial. Ak dostanú nejakú ponuku a budú sa chcieť poradiť, určite spolu vyhodnotíme pre a proti. Sú to však oni, ktorí rozhodujú o svojej budúcnosti. Kým Trebišov už ukončil jesennú časť súťaže, na Humenné ešte čaká dohrávka proti ofenzívne ladeným Košiciam. Aký zápas z pohľadu brankárov očakávate? Myslím si, že brankári na oboch stranách budú mať dosť práce a nebudú sa nudiť. Kvalitných ofenzívnych hráčov má na svojej strane aj Humenné.

V Michalovciach máte na starosti žiakov od 12 do 15 rokov. Vyrastá v klube aktuálne nejaký talent? Áno. V akadémii máme niekoľko adeptov, ktorí by mohli ísť v šľapajách Kelemena či Kiru. Ich mená si však nechám pre seba. Až časom uvidíme, ako to v ich prípade dopadne.

Tréning brankárov v Michalovciach Michalovce stavili v tejto sezóne na brankársku jednotku, ktorá je v klube formou hosťovania. Ako hodnotíte tento krok? To by som nerád komentoval. Je to výsostné rozhodnutie vedenia prvého mužstva, respektíve klubového manažmentu. Čoraz viac klubov angažuje zahraničných brankárov. Na východe ich dnes môžeme narátať niekoľko aj v tretej lige, čo v minulosti nebolo pravidlom. Čím to podľa vás je? Máme nedostatok vlastných talentov? To si nemyslím. Skôr by som povedal, že sa mladým brankárom nedôveruje a hľadáme jednoduchšiu cestu ako obsadiť tento post. To znamená angažovaním skúsenejšieho zahraničného brankára. Pri brankárovi je potrebné mať viac trpezlivosti a dôvery. Nemôžete ho postaviť každý zápas na pár minút, tak ako mladého hráča, ktorého chcete postupne zabudovať do mužstva.