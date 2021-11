Našli ho na dedine, chytal aj proti Barcelone. Nevysoký brankár je objav druhej ligy

“Za dobrú formu vďačím v prvom rade mužstvu. Na tréningoch makáme a nič nevypúšťame. Táto naša drina sa naplno preukazuje v lige. Desať čistých kont ma teší, ale opakujem ešte raz, je to v prvom rade výsledok celého kolektívu, nie iba mňa ako jednotlivca,” vraví na úvod rozhovoru mladý brankár, ktorý bol počas leta doslova hodený do vody, keďže až do momentu premiéry proti Podbrezovej, nemal s druhou ligou žiadne skúsenosti.

“Som rád, že mi tréner a vedenie klubu dali možnosť ostať v mužstve aj v druhej lige. Veľmi si to vážim. Chcel som sa im za dôveru odvďačiť výkonmi, čo sa mi dúfam darí. Celé to beriem ako výzvu, zároveň som však veril, že na to mám. Riadim sa mottom, že ak si človek verí, že na to má, tvrdo trénuje a ide si za svojim snom, nič nie je nemožné”

Ponuka z Michaloviec zatiaľ neprišla

Kým druholigové Humenné má aktuálne na súpiske dvojicu brankárov z východného Slovenska, susedné Michalovce, pôsobiace vo Fortuna lige, dvoch cezpoľných.

K odchovancom MFK Zemplín sa radí aj Dávid Slávik. V drese prvého mužstva žlto-modrých však nikdy nenastúpil.

“Ešte keď som bol dorastenec, túžil som raz nastúpiť za Michalovce vo Fortuna lige, ale šancu som nedostal.”