Vsadili na východniarov, majú aj pracujúcich. Myslí Humenné na Fortuna ligu?

V druhej polovici novembra čakajú na futbalistov Humenného dohrávky proti Podbrezovej a Košiciam. Môže za to koronavírus, ktorý sa v mužstve objavil po stretnutí so Skalicou. Nováčik z Horného Zemplína však už s predstihom môže bilancovať v pozitívnom duchu. Zverenci skúseného trénera Jozefa Škrlíka sú na dostrel čela tabuľky, majú najlepšiu defenzívu v súťaži, takmer dva mesiace neprehrali a v hre sú aj v Slovnaft Cupe. O tom, ako to v Humennom vyzerá cez nútenú korona prestávku hovorí klubový manažér VLADIMÍR VASILENKO.

Aj keď do konca jesennej časti súťaže vám ostáva odohrať ešte dve kolá, na nováčika je váš polsezónny výsledok obdivuhodný už teraz. Súhlasíte?

Nechcem, aby to vyznelo povýšenecky, ale aktuálne umiestnenie odzrkadľuje kvalitu kádra, tvrdú prácu chlapcov na tréningoch a dobre fungujúcu spoluprácu trojuholníka vedenie - tréneri - hráči. Keď sa ku kvalite prikloní aj trochu šťastia, tak výsledok ani iný byť nemohol.

Humenné už v minulosti v najvyššej súťaži účinkovalo, dokonca aj v európskych pohároch. Viete si reálne predstaviť, že by sa do mesta najvyššia súťaž vrátila? Určite by som si vedel predstaviť Humenné v najvyššej súťaži. Otázkou ale je, či sme na to momentálne pripravení. Hoci máme nový štadión, ten aktuálne nespĺňa parametre Fortuna ligy.

Neviem si predstaviť hrať domáce zápasy na inom štadióne ako je ten náš. Podľa mňa to nedáva zmysel. Futbal sa hrá pre divákov, ľudia v Humennom ho milujú. Naozaj, aj keď nad tým hlbšie premýšľam, takúto variantu si zatiaľ predstaviť neviem. Sme nováčik druhej ligy. Je potrebné v nej dôstojne pôsobiť, postupne dobudovať infraštruktúru, nájsť dostatok prostriedkov na chod klubu a potom môžeme pomýšľať na najvyššiu súťaž.

Máte zrátané, aké zmeny by ste museli urobiť na novom štadióne, aby sa na ňom mohla hrať najvyššia súťaž? Samozrejme, riešili sme to už. V prvom rade by sa museli dobudovať dve tribúny, aby sa zvýšila kapacita. Taktiež je potrebné mať vyhrievaný trávnik a osvetlenie. Zabudnúť nemôžem ani na turnikety. Keď sa to spočíta, tak dokopy máme dosť vysoké číslo rádovo v stovkách tisícoch eur.

Futbal v Humennom láka aj v covidových časoch. (Autor: facebook FK Humenné)

Tesne pred záverom jesennej časti šarapatí v mužstve koronavírus. Aký je u hráčov priebeh choroby? Chvalabohu, každý jeden z našich futbalistov má mierne, respektíve žiadne príznaky. Niektorým lekár predpísal antibiotiká, ale celkovo sú v poriadku.

Vyžadujete od hráčov očkovanie, alebo sa nájdu v mužstve aj nezaočkovaní? Z celého kolektívu, od vedenia cez trénerov a hráčov, je drvivá väčšina zaočkovaná oboma dávkami. Neočkovaní sú piati hráči. Absolvujú hráči po skončení karantény nejaké testy? Dosť sa teraz hovorí o tzv. post-covidovom syndróme, ktorý môže potrápiť aj bezpríznakových pacientov.

Po prepuknutí ochorenia sa celý kolektív objednal na PCR testy. Výsledok bol, bohužiaľ, alarmujúci. Až jedenásť členov kádra bolo pozitívnych. Po ukončení karantény sa "maródi" podrobia antigénovým testom a následne sa pripoja k mužstvu. Verím, že všetko bude v poriadku a budeme môcť naplno trénovať a dohrať dôstojne jesennú časť.

Nedávno ste oznámili predĺženie zmluvy so stopérom Martinom Luberdom. Báli ste sa, že vám ho niekto počas zimy vyfúkne alebo ste sa o predĺžení kontraktu bavili dlhší čas? Maťovi končila zmluva k 31. októbru. Pred jej skončením sme si spolu sadli a dohodli sa na ďalšej spolupráci. Je to výborný futbalista, inteligentný človek a bolo by veľkým hriechom prísť o takú osobnosť. Vedeli sme o záujme o jeho služby z iných klubov, no tomu sa ani nečudujem, nakoľko patrí medzi hráčov, ktorí by sa nestratili ani v najvyššej súťaži. Som rád, že naša spolupráca bude pokračovať aj v roku 2022. Evidujete o vašich hráčov zvýšený záujem z iných klubov? Známy je doposiaľ jeden odchod. Káder podľa všetkého opustí Ján Hatok, ktorý by sa mal vrátiť do Prešova. Po jeho príchode do Humenného musel skĺbiť prácu s futbalom, čo sa nie vždy darilo. Zároveň sa mu narodila dcérka, takže si zvolil nižšiu súťaž a futbal v blízkosti domova. Jeho odchod bude ľudsky bolieť, ale taký je futbal. Tiež patrí do skupiny hráčov, ktorí to majú v hlave dobre nastavené.

Skvelú formu má brankár Dávid Slávik. Je mladý a perspektívny, inkasoval iba šesť gólov a dvakrát sa dostal do zostavy kola. Čo hovoríte na jeho výkony? Dávid k nám prišiel z Veľkých Revíšť, kde chytal tretiu ligu za michalovskú rezervu. Už v našom vzájomnom zápase, ktorý sme prehrali 0:3 ukázal, že z neho rastie veľký brankár. O mesiac neskôr bol v Humennom a od tej doby je jednotkou medzi troma žrďami. Tvrdo na sebe pracuje, je víťazný typ, ktorý sa chce stále zlepšovať. V neposlednom rade je to skromný chlapec. Som rád, že je neoddeliteľnou súčasťou klubu.

Pomerne nízku minutáž si na svoje konto pripísal niekdajší mládežnícky reprezentant Roland Černák. Prečo? Letná príprava mu vyšla fantasticky, potom prišlo zranenie slabín a dlhá rekonvalescencia. Následne sa po zranení vrátil, pomohol mužstvu v zopár zápasoch, no v pohárovom stretnutí v Galante si natiahol väzy v kolene a vynechal zápas v Skalici. Verím, že po korona prestávke sa vráti zdravý a pomôže mužstvu v zápasoch v Podbrezovej a doma s Košicami.

Manažér FK Humenné Vladimír Vasilenko. (Autor: archív V.V.)

V hre ste aj naďalej v Slovnaft Cupe, v ktorom ste postupne vyradili Čaňu, Medzev aj Galantu. Koho by ste si priali za súpera v nasledujúcom kole? Všetci by si priali súpera zvučného mena. Osobne by som bol radšej, ak by nám žreb prisúdil niečo prijateľnejšie. Následne medzi osmičkou najlepších by som chcel vidieť v Humennom trnavský Spartak alebo bratislavský Slovan (úsmev). Fungujú aktuálne futbalisti v Humennom ako profesionáli, alebo máte aj amatérov, ktorí popri futbale pracujú? Všetci hráči majú platné zmluvy. Keďže nepatríme medzi bohatšie kluby, aj u nás sa nájdu hráči, ktorí popri futbale aj pracujú. Nie je ich veľa, spočítali by sme ich na jednej ruke.