Košičania pomohli aj Prešovu. Komárno chce v zápase o všetko zmobilizovať fanúšikov

Gólová radosť hráčov Košíc počas zápasu 9. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa FC Košice - KFC Komárno.
Gólová radosť hráčov Košíc počas zápasu 9. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa FC Košice - KFC Komárno. (Autor: TASR)
Titanilla Bőd|11. máj 2026 o 00:00
Košice si zabezpečili 7. miesto v tabuľke.

Predposledné kolo Niké ligy dalo odpoveď na niekoľko otázok. FC Košice pred 4200 divákmi zdolal KFC Komárno 2:1 a zabezpečil si tak konečné siedme miesto v tabuľke.

Komárno ostalo na poslednom mieste a už je isté, že buď vypadne, alebo bude musieť hrať baráž o záchranu. Skalici už priamy zostup nehrozí.

Bleskový úvod Košíc

Po konci dlhoročného trénera Komárna Mikuláša Radványiho vedie mužstvo jeho bývalý asistent Norbert Czibor.

KFC pred týždňom dokázal v závere vybojovať cenné tri body v Trenčíne a s cieľom vyhrať cestoval aj do Košíc.

„Mali sme jasný plán, ale hneď sme inkasovali. Prišli sme sem vyhrať, ale nepremenili sme šance,“ vravel po zápase Czibor.

Košičania majú doma silné úvody zápasov, často skórujú v úvodnej štvrťhodinke. V ostatnom domácom zápase s Ružomberkom dokonca viedli po trinástich minútach už o dva góly.

Proti Komárnu udreli bleskovo, už v druhej minúte, po rýchlej individuálnej akcii Mátyása Kovácsa zahrávali domáci roh a Matej Madleňák skóroval kolenom.

„Rýchlejší gól som ešte asi nedal. Po rohu mi Miňo Dimun pretečoval loptu, trafila ma v behu. Snažil som sa to nejako usmerniť,“ usmieval sa strelec gólu.

„Sme radi, že sa nám opäť podarilo rýchlo skórovať,“ potvrdil aj jeho spoluhráč Miroslav Sovič.

„Takto sme si úvod nepredstavovali. Zase sme dobiehali výsledok. Je to smutné,“ povzdychol si kapitán Komárna Martin Šimko.

Obrat sa tentoraz nekonal

Vyrovnať mohol Christian Bayemi, vo vyloženej šanci obišiel aj brankára, ale Daniel Magda nakoniec hrozbu odvrátil.

Z domácich bol pri streleckej chuti Milan Dimun, pri šanci Karla Miljaniča sa zase vyznamenal brankár hostí Filip Dlubáč.

Fotogaléria zo zápasu Košice - Komárno (Niké liga - 9. kolo nadstavby)
Gólová radosť hráčov Košíc počas zápasu 9. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa FC Košice - KFC Komárno
Vľavo dole brankár Filip Dlubáč (Komárno) inkasuje prvý gól počas zápasu 9. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa FC Košice - KFC Komárno
Vpravo Sebastian Kóša (Košice) a vľavo Martin Boďa (Komárno) počas zápasu 9. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa FC Košice - KFC Komárno
Na snímke tréner Košíc Peter Černák počas zápasu 9. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa FC Košice - KFC Komárno
Tréner Komárna Norbert Czibor počas zápasu 9. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa FC Košice - KFC KomárnoUprostred Daniel Magda (Košice) a vpravo Christian Emmanuel (Komárno) počas zápasu 9. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa FC Košice - KFC KomárnoFanklub Košíc počas zápasu 9. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa FC Košice - KFC Komárno

Ďalšiu veľkú príležitosť na vyrovnanie mal Dan Ožvolda, ktorý trafil žrď a z následného protiútoku sa znovu presadili domáci, tentoraz skóroval Mátyás Kovács.

22-ročný futbalista je v Košiciach na hosťovaní z MTK Budapešť a ešte nevie, kde bude v ďalšej sezóne pokračovať. Zmluvu má stále s MTK.

„Som rád za túto príležitosť, táto sezóna mi dala veľmi veľa. Musel som vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, ale cítil som, že napredujem,“ uviedol maďarský krídelník.

„Myslím si, že intenzita a štýl slovenskej ligy mi sedí, dostával som výraznú minutáž,“ doplnil.

Na jeseň Košice tiež viedli proti Komárnu doma 2:0 po prvom polčase, no napokon prehrali 2:3.

Tentoraz sa obrat nekonal. V 70. minúte síce Ganbayar Gambold strelil kontaktný gól, ale vyrovnanie neprišlo.

„Komárno malo nepríjemné kolmé prihrávky do šestnástky, ale zvládli sme to. Sme radi, do posledného zápasu už môžeme ísť uvoľnení,“ zdôraznil Miroslav Sovič.

„V prvom polčase si vytvoríme náskok, máme veľa šancí, ale v druhom polčase sa nám to nepodarí tak zavrieť, aby sme záver mali pokojný. Zase sme bojovali do poslednej minúty, ale dôležité je, že siedme miesto je naše,“ vyzdvihol Matej Madleňák.

Pozápasová ďakovačka trvala pol hodinu, ako posledný opustil trávnik brankár Kevin Dombrowski. Všetko rozdal fanúšikom, odchádzal v termoprádle a kopačkách.

Sú na seba právom hrdí

Košice sa na jeseň trápili, dlho sa zdalo, že budú beznádejné poslední. Veľký obrat však prišiel v decembri, keď mužstvo prevzal tréner Peter Černák.

„Kľúčový bol zápas so Slovanom. Vtedy sme videli, že nie sme odsúdení na zostup, len musíme tvrdo pracovať,“ poznamenal Mátyás Kovács.

Košice neprehrali po sebe 15 súťažných zápasov, z toho 11 ligových. V Slovnaft Cupe sa dostali až do finále.

„Na to, ako katastrofálne sa táto sezóna začala, vyvíjala sa fantasticky. Škoda finále pohára, ale užili sme si celú jar,“ vravel Madleňák.

„Bolo niečo úžasné vytvoriť s chalanmi takú sériu. Môžeme byť právom na seba hrdí,“ zdôraznil aj tréner Peter Černák.

„Pre mňa bolo najviac, ako sme sa vedeli s tímom držať pokope a pritiahnuť si výsledky a výkony. Vytvorilo sa veľké prepojenie aj s vedením klubu a so športovým riaditeľom. Vtedy to môže fungovať,“ vysvetľoval košický kouč.

Bude to zápas o všetko

Košičania týmto výsledkom pomohli aj odvekému rivalovi Tatranu Prešov, ktorý sa za istých okolností môže vyhnúť aj baráži.

Ak Prešov zvíťazí na pôde Komárna a Skalica získa doma maximálne bod s Ružomberkom, Tatran skončí na desiatom mieste a zaistí si ligovú príslušnosť aj na ďalšiu sezónu.

„Máme radi východniarske derby a verím, že ich ešte odohráme veľa,“ poznamenal Miroslav Sovič.

„My sme sa pozerali na seba, chceli sme to zvládnuť. Pomohli sme však aj Prešovu a aj Ružomberku, mal som odtiaľ nejaké telefonáty,“ vravel Madleňák, ktorý predtým pôsobil práve v Ružomberku.

„Komárno a Prešov si to musia rozdať medzi sebou. Nech vyhrá ten lepší,“ skonštatoval.

Komárňania si uvedomujú vážnosť situácie. „Bude to aj o hlavách. Takticky mužstvo spĺňa požiadavky. Bude to zápas o všetko. Je to výzva aj pre mňa,“ prízvukoval tréner Czibor.

„Treba sa zodvihnúť, dobre sa zregenerovať, dať sa dokopy. Z Prešova určite príde veľa ľudí, tak verím, že aj ľudia z Komárna sa zmobilizujú,“ uzavrel kapitán KFC Martin Šimko. 

Tabuľka Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
31
21
5
5
62:35
68
V
V
V
V
R
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
31
17
5
9
51:34
56
V
V
P
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
31
16
7
8
52:34
55
P
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
31
15
7
9
59:39
52
P
V
P
P
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
31
12
5
14
42:52
41
V
P
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
31
12
3
16
53:51
39
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
31
13
4
14
51:52
43
V
P
V
P
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
31
12
3
16
31:51
39
P
P
V
P
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
31
8
11
12
34:49
35
V
R
P
V
R
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
31
8
8
15
33:45
32
P
V
V
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
31
6
12
13
29:42
30
V
R
P
V
P
6
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
31
7
8
16
33:46
29
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

