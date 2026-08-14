Od invázie na Ukrajinu pretekali ako neutrálni. Teraz Rusom a Bielorusom vrátili vlajku aj hymnu

Medzinárodná automobilová federácia (FIA) zrušila obmedzenia pre účasť športovcov z Ruska a Bieloruska vo svojich súťažiach.
Od invázie na Ukrajinu vo februári 2022 mohli reprezentanti oboch krajín pretekať len ako neutrálni športovci, teraz môžu štartovať s národnou vlajkou a v prípade úspechu im bude hrať štátna hymna.
S odvolaním sa na správu právneho oddelenia FIA o tom informoval web the-race.com. Aj naďalej ale platí zákaz FIA organizovať na území Ruska a Bieloruska medzinárodné súťaže.
"Ruskí a bieloruskí pretekári, národné tímy, jednotliví jazdci a funkcionári sa môžu zúčastniť medzinárodných/zónových súťaží bez akýchkoľvek obmedzení. Požiadavka na podpísanie záväzku k neutralite už neplatí," uvádza sa v správe FIA.
Medzinárodná motocyklová federácia FIM na rozdiel od FIA svoje sankcie nijako neupravila.
Ďalej trvá na úplnom vylúčení športovcov z Ruska a Bieloruska zo svojich súťaží, zúčastniť sa nemôžu ani ako neutrálni.