Od invázie na Ukrajinu pretekali ako neutrálni. Teraz Rusom a Bielorusom vrátili vlajku aj hymnu

Ruská vlajka.
Ruská vlajka. (Autor: TASR/AP)
ČTK|14. aug 2026 o 10:32
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FIA zrušila neutralitu pre ruských a bieloruských pretekárov platnú od februára 2022.

Medzinárodná automobilová federácia (FIA) zrušila obmedzenia pre účasť športovcov z Ruska a Bieloruska vo svojich súťažiach.

Od invázie na Ukrajinu vo februári 2022 mohli reprezentanti oboch krajín pretekať len ako neutrálni športovci, teraz môžu štartovať s národnou vlajkou a v prípade úspechu im bude hrať štátna hymna.

S odvolaním sa na správu právneho oddelenia FIA o tom informoval web the-race.com. Aj naďalej ale platí zákaz FIA organizovať na území Ruska a Bieloruska medzinárodné súťaže.

"Ruskí a bieloruskí pretekári, národné tímy, jednotliví jazdci a funkcionári sa môžu zúčastniť medzinárodných/zónových súťaží bez akýchkoľvek obmedzení. Požiadavka na podpísanie záväzku k neutralite už neplatí," uvádza sa v správe FIA.

Medzinárodná motocyklová federácia FIM na rozdiel od FIA svoje sankcie nijako neupravila.

Ďalej trvá na úplnom vylúčení športovcov z Ruska a Bieloruska zo svojich súťaží, zúčastniť sa nemôžu ani ako neutrálni.

Motorizmus

Ruská vlajka.
Ruská vlajka.
Od invázie na Ukrajinu pretekali ako neutrálni. Teraz Rusom a Bielorusom vrátili vlajku aj hymnu
dnes 10:321
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