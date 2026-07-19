Náročné stúpania nezvládol. Víťaz troch etáp neprišiel do cieľa a z Tour odstúpil

Belgický cyklista Tim Merlier nedokončil nedeľňajšiu 15. etapu Tour de France a odstúpil z pretekov.
Víťaz troch šprintérskych etáp na tohtoročnej edícii sa tak rozhodol po tom, čo bolo jasné, že v náročnej horskej skúške nepríde do cieľa v stanovenom limite, informoval portál Cycling News.
Tridsaťtriročný šprintér tímu Soudal Quick-Step sa v ťažkých stúpaniach trápi a po náročnom programe v nedeľu neprišiel do cieľa.
Tour sa však napriek tomu preňho skončila veľmi úspešne, keďže triumfoval v 7., 8. aj 12. etape a na „starej dáme“ nazbieral celkovo už šesť víťazstiev.
V záverečnom týždni pretekov navyše už nebude klasická etapa pre šprintérov a nemal už ani veľkú šancu na zisk zeleného dresu pre víťaza bodovacej súťaže.