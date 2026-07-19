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    Soudal Quick-Step
    Jonas Vingegaard počas Tour de France 2026.
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    Tim Merlier oslavuje víťazstvo na Tour de France 2026.
    Náročné stúpania nezvládol. Víťaz troch etáp neprišiel do cieľa a z Tour odstúpil
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    Náročné stúpania nezvládol. Víťaz troch etáp neprišiel do cieľa a z Tour odstúpil

    Tim Merlier oslavuje víťazstvo na Tour de France 2026.
    Tim Merlier oslavuje víťazstvo na Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. júl 2026 o 19:14
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    Poslednou etapou cyklistu zo Soudal Quick-Step bola nedeľňajšia s číslom 15.

    Belgický cyklista Tim Merlier nedokončil nedeľňajšiu 15. etapu Tour de France a odstúpil z pretekov.

    Víťaz troch šprintérskych etáp na tohtoročnej edícii sa tak rozhodol po tom, čo bolo jasné, že v náročnej horskej skúške nepríde do cieľa v stanovenom limite, informoval portál Cycling News.

    Tridsaťtriročný šprintér tímu Soudal Quick-Step sa v ťažkých stúpaniach trápi a po náročnom programe v nedeľu neprišiel do cieľa.

    Tour sa však napriek tomu preňho skončila veľmi úspešne, keďže triumfoval v 7., 8. aj 12. etape a na „starej dáme“ nazbieral celkovo už šesť víťazstiev.

    V záverečnom týždni pretekov navyše už nebude klasická etapa pre šprintérov a nemal už ani veľkú šancu na zisk zeleného dresu pre víťaza bodovacej súťaže.

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tim Merlier oslavuje víťazstvo na Tour de France 2026.
    Tim Merlier oslavuje víťazstvo na Tour de France 2026.
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    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tim Merlier oslavuje víťazstvo na Tour de France 2026.
    Tim Merlier oslavuje víťazstvo na Tour de France 2026.
    Náročné stúpania nezvládol. Víťaz troch etáp neprišiel do cieľa a z Tour odstúpil
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    Domov»Tour de France 2026»Náročné stúpania nezvládol. Víťaz troch etáp neprišiel do cieľa a z Tour odstúpil