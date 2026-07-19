Najhoršie obavy sa potvrdili. Vingegaard utrpel zlomeninu a musí ísť na operáciu

Dánsky cyklista Jonas Vingegaard si pri páde v nedeľňajšej 15. etape Tour de France zlomil kľúčnu kosť a musí ísť na operáciu.
- ONLINE: 15. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
- 15. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
Dvojnásobný víťaz podujatia skončil na zemi viac ako 20 km pred cieľom, keď neodhadol výjazd z kruhového objazdu, tvrdo narazil a s bolestivou grimasou nastúpil do sanitky.
„Jonas utrpel zlomeninu kľúčnej kosti a viacnásobné odreniny. Vzhľadom na závažnosť zlomeniny je odporúčaný chirurgický zákrok, ktorý absolvuje v najbližších dňoch,“ uviedol v stručnom vyhlásení jeho tím Visma-Lease a Bike.
VIDEO: Pád Jonasa Vingegaarda na Tour de France 2026
Vingegaard aj Pogačar sa pred etapou sťažovali na nedostatok spánku, keďže v noci na nedeľu ich oboch testovali antidopingoví komisári. Pogačara prebudili o piatej ráno, jeho dánskeho súpera už o 2.00 v noci.
„Je veľmi smutné, že musel odstúpiť. Od roku 2021 sme spolu bojovali o víťazstvo na Tour.
Možno sme na začiatku nemali najlepší vzťah, ale myslím si, že v posledných rokoch sme si nastavili veľmi dobrú rivalitu a myslím, že sme sa stali aj priateľmi. Tour bez neho nebude rovnaká,“ povedal o Vingegaardovom vypadnutí Pogačar.
Slovinský líder však pripomenul aj nočné udalosti, ktoré podľa neho súvisia s pádom: „Musím sa vrátiť k tomu, čo sa odohralo dnes v noci, keď ho zobudili o druhej ráno. Asi to spolu súvisí.“