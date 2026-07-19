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    Jonas Vingegaard počas Tour de France 2026.
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    Najhoršie obavy sa potvrdili. Vingegaard utrpel zlomeninu a musí ísť na operáciu

    Jonas Vingegaard počas Tour de France 2026.
    Jonas Vingegaard počas Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. júl 2026 o 18:51
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    Dánsky cyklista mal pád v 15. etape Tour de France.

    Dánsky cyklista Jonas Vingegaard si pri páde v nedeľňajšej 15. etape Tour de France zlomil kľúčnu kosť a musí ísť na operáciu.

    Dvojnásobný víťaz podujatia skončil na zemi viac ako 20 km pred cieľom, keď neodhadol výjazd z kruhového objazdu, tvrdo narazil a s bolestivou grimasou nastúpil do sanitky.

    „Jonas utrpel zlomeninu kľúčnej kosti a viacnásobné odreniny. Vzhľadom na závažnosť zlomeniny je odporúčaný chirurgický zákrok, ktorý absolvuje v najbližších dňoch,“ uviedol v stručnom vyhlásení jeho tím Visma-Lease a Bike.

    VIDEO: Pád Jonasa Vingegaarda na Tour de France 2026

    Vingegaard aj Pogačar sa pred etapou sťažovali na nedostatok spánku, keďže v noci na nedeľu ich oboch testovali antidopingoví komisári. Pogačara prebudili o piatej ráno, jeho dánskeho súpera už o 2.00 v noci.

    „Je veľmi smutné, že musel odstúpiť. Od roku 2021 sme spolu bojovali o víťazstvo na Tour.

    Možno sme na začiatku nemali najlepší vzťah, ale myslím si, že v posledných rokoch sme si nastavili veľmi dobrú rivalitu a myslím, že sme sa stali aj priateľmi. Tour bez neho nebude rovnaká,“ povedal o Vingegaardovom vypadnutí Pogačar.

    Slovinský líder však pripomenul aj nočné udalosti, ktoré podľa neho súvisia s pádom: „Musím sa vrátiť k tomu, čo sa odohralo dnes v noci, keď ho zobudili o druhej ráno. Asi to spolu súvisí.“

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    Tour de France 2026

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