Pogačar chce skompletizovať zbierku titulov z Grand Tour: Bol to úžasný zážitok

Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa po rekordnom piatom triumfe na Tour de France chystá tento rok aj na Vueltu, ktorú ako jedinú z pretekov Grand Tour ešte nikdy v kariére nevyhral.
O jeho štarte informoval tím UAE Emirates-XRG, ktorý na sociálnych sieťach zverejnil nomináciu zostavy. Vuelta sa začne 22. augusta v Monaku a vyvrcholí 13. septembra v Granade.
„S radosťou môžem povedať, že sa vraciam na Vueltu. V roku 2019 to bola moja prvá Grand Tour a bol to úžasný zážitok.
Španielsko je krajina, ktorú rád navštevujem a pretekám v nej. Myslím si, že nastal správny čas vrátiť sa.
Motivácia zakončiť rok úspešne je vysoká a Vuelta bude veľký cieľ. Máme silný tím a veríme, že dokážeme veľké veci,“ citovala Pogačara agentúra AFP.
Suverén posledných rokov doteraz na Vuelte štartoval iba v roku 2019, keď skončil tretí, čo je jeho najhorší výsledok na Grand Tour.
Dvojnásobný majster sveta Pogačar vyrovnal minulý týždeň piatym triumfom na Tour de France rekord slávnych pretekov a nadviazal na úspechy z rokov 2020, 2021, 2024 a minulého roka.
Dvakrát skončil v celkovom poradí druhý. Z Giro d’Italia má vo svojej zbierke titul zo svojho jediného štartu v roku 2024.
Všetky tri preteky Grand Tour doteraz vyhralo iba osem cyklistov. Naposledy sa do exkluzívneho klubu pripojil Pogačarov veľký rival Jonas Vingegaard, ktorý tento rok v máji skompletizoval svoju zbierku víťazstvom na Gire.