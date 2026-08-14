Zapletalová verí v nastupujúcu generáciu. Budeme sa zlepšovať, zhodnotila po štafete

Slovenská ženská štafeta 4x400 m sa na atletických ME v Birminghame postarala o druhý výsledok v prvej desiatke pre slovenskú výpravu.
Z celkovo 9. priečky sa z rozbehov do finále nedostala, no slovenská štvorica Viktória Korbová, Emma Zapletalová, Gabriela Gajanová a Daniela Ledecká bola spokojná, keďže výrazne zlepšila slovenský rekord na 3:27,02 min.
Dokázala to, hoci ani o jednej z členiek štafety sa nedá povedať, že je špecialistka na 400 m.
Slovenky zabehli slovenský rekord v tejto sezóne druhýkrát, v marci na halových MS v Toruni zaznamenali v rozbehu čas 3:29,87 a dostali sa vďaka nemu do finále, v ktorom potom obsadili 6. priečku.
Korbová bola súčasťou tohto behu, no jej primárna disciplína je 200 m. V tejto sezóne sa v nej zlepšila na 23,25 s.
„Môj úsek môžem hodnotiť pozitívne. Mám pocit, že som splnila pokyny, ktoré sme si s trénerom dali a mám z toho radosť.
Na rovinke mi fúklo, dobre som to využila. Nakoniec sa mi tá štvorstovka ani nezdala taká dlhá, ako som si myslela,“ povedala po pretekoch slovenským novinárom debutantka na ME.
VIDEO: Reakcia Sloveniek po rozbehu v štafete
Odovzdávka nebola úplne ideálna
Čerstvá majsterka Európy na 400 m prek. Zapletalová následne ukázala svoju fazónu a posunula na druhom úseku Slovenky na druhú pozíciu za suverénne domáce Britky, ktoré bežali s odstupom na čele.
Gabriela Gajanová na treťom dokázala hodiť za hlavu sklamanie z neúspešného boja o finále osemstovky a držala Slovenky na priečkach, ktoré by znamenali priamy postup.
„Mojou úlohou bolo udržať pozíciu, ktorú Ema vybojovala čo najdlhšie, vlastne najlepšie až do konca. Odovzdávka nebola úplne ideálna.
Čo sa týka behu, veľmi som cítila protivietor na prvej dvojstovke. Snažila som sa bojovať a predávať naozaj na čo najvýhodnejšej pozícii, aby Danka bojovala ešte do konca.
Naposledy som bežala miešanú štafetu v Chorzówe pred troma rokmi, odvtedy som kolík v ruke nedržala. Bolo to príjemné spestrenie, aj po tom včerajšom nevydarenom nepostupe,“ priznala Gajanová.
Ledecká: Dala som do toho všetko
Prekážkarka Ledecká na poslednom kole bojovala v skupinke s päticou súperiek, no nedokázala sa cez ne dostať.
„Dostala som úlohu to nenapáliť, mala som sa držať báb a v závere na poslednej stovke ich obehnúť. Žiaľ, to sa mi nepodarilo, už som strácala sily.
Tam sme vlastne stratili aj tú postupujúcu pozíciu, čo ma mrzí, ale dala som do toho všetko a vytvorili sme spoločne ten národný rekord,“ zhodnotila svoje vystúpenie Ledecká, ktorá rovnako ako Zapletalová nastúpila v dlhej štafete aj na ME v Berlíne, kde Slovenky v roku 2018 obsadili 8. miesto a bežali naposledy finále pod otvoreným nebom.
Zapletalová verí v nastupujúcu generáciu
Dnes už dvojnásobná medailistka z vrcholných podujatí Zapletalová mala v Berlíne 18 rokov, tím doplnili Iveta Putalová a Alexandra Bezeková.
Na Slovensku však vyrastá nová generácia štvorstovkárok, ktorá dáva nádej, že na dlhej štafete sa bežkyne s dvojkrížom na drese môžu opäť pozrieť do významného finále.
Priamo v Birminghame boli pripravené Martina Segečová a Rebecca Slezáková, na nedávnych juniorských MS v Eugene zažiarila Lenka Gymerská 4. miestom.
„Som rada, že tu okrem nás štyroch boli aj dve dievčatá, ktoré boli pripravené bežať, keby sa niečo udialo. Nemali sme to poskladané tak, že keď niekto vypadne, tak vlastne nemáme náhradu.
Okrem nich je tu navyše aj Lenka Gymerská. Verím, že zásluhou generácie, ktorá nastupuje sa štafeta bude ďalej vyvíjať a budeme sa zlepšovať.
A o pár rokov si budeme môcť povedať, že sme jedna z tých krajín, ktorá bude mať zastúpenie vo finále,“ vyjadrila nádej nad svetlou budúcnosťou Zapletalová.