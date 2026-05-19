Majstrovské oslavy sa môžu začať. Manchester City zlyhal a Arsenal má istý titul

Futbalisti Arsenalu Londýn získali titul v anglickej Premier League. Rozhodla o tom utorňajšia dohrávka 37. kola, v ktorej Manchester City remizoval 1:1 na pôde Bournemouthu a na druhom mieste stráca na Arsenal štyri body.
Toto manko už nemôže v poslednom kole skresať. Arsenal vybojoval štrnásty titul vo svojej histórii a prvý od roku 2004.
Medzitým boli „gunners“ päťkrát vicemajstrami, z toho trikrát v posledných troch sezónach.
Hráči City potrebovali v utorok vyhrať, aby sa udržali v boji o jedenásty titul, ktorý získali naposledy pred dvoma rokmi.
V 39. minúte strelil úvodný gól duelu 19-ročný francúzsky útočník Eli Junior Kroupi, ktorý zaskočil Gianluigiho Donnarummu zásahom k vzdialenejšej žrdi zvnútra šestnástky.
V nadstavení ešte vyrovnal Erling Haaland, keď spoza skrumáže skóroval od žrde.
Domáci si remízou zaistili prvú účasť v európskej súťaži v histórii a matematicky sú stále aj v hre o Ligu majstrov.
City predĺžilo vo veternom zápase sériu ligových duelov bez prehry na štrnásť, Bournemouth ju natiahol na 17 stretnutí v rámci domácej súťaže.
Arsenal staval v tomto ročníku na pevnej obrane, ktorá doposiaľ inkasovala len 26 gólov, čo je s prehľadom najmenej v súťaži.
Brankár David Raya zaznamenal devätnásť čistých kont a v tretej sezóne v rade získal Zlatú rukavicu.
Dôležitým faktorom bola aj mentálna odolnosť mužstva, ktoré v minulosti v rozhodujúcich fázach ligy viackrát stratilo náskok.
Tento raz však zvládlo aj záverečné týždne sezóny vrátane nečakanej prehry práve s Bournemouthom (1:2) a na pôde rivala Manchestru City (1:2).
Prvý titul získal s tímom Španiel Mikel Arteta, ktorý je na lavičke od decembra 2019.
„Gunners“ môžu navyše v tejto sezóne skompletizovať aj double - 30. mája ich čaká v Budapešti finále Ligy majstrov proti Parížu St. Germain.
Premier League - 37. kolo
Bournemouth - Manchester City 1:1 (1:0)
Góly: 39. Kroupi - 90.+5. Haaland