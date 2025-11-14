Za Slovákov nikdy predtým nehral, vybavil zázrak. Za životný gól zaplatí dvojnásobok

Tomáš Bobček oslavuje gól do siete Severného Írska.
Tomáš Bobček oslavuje gól do siete Severného Írska. (Autor: Matej Sagan/Sportnet)
Pavol Spál|14. nov 2025 o 23:38
Myslel som, že to nie je realita, tvrdí hrdina.

KOŠICE. Senzačný debut. Prvý zápas, prvá strela. Možno druhý dotyk s loptou. Tomáš Bobček bol na ihrisku iba pár sekúnd (presne 169). A rozhodol. Ľavačkou. Ukázal skvelý výber miesta po rohovom kope. 

„Nemohol som si vysniť lepší štart. Myslel som, že to nie je realita. Už mi rátal Haraslín, že koľko zaplatím. Vraj do bude dvojnásobok, ale urobím to rád,“ vravel Bobček v rozhovore pre RTVS.

Keď dal Dávid Ďuriš pred dvoma rokmi svoj prvý gól za národný tím (proti Luxembursku a víťazný 1:0), tak zaplatil zápisné 500 eur.

Futbalisti Slovenska v predposlednom zápase kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2026 zdolali Severné Írsko 1:0. Splnili plán, aj keď to bola veľká dráma. 

Jediný gól zápasu dal práve Bobček, už v nadstavenom čase. 

„Kto iný? Tomáš Bobček. Celé Košice na nohách, Slovensko v eufórií,“ reval komentátor Merčiak. 

VIDEO: Gól Tomáša Bobčeka

Bol extrémne dôležitý, poslal Slovensko minimálne do baráže. Do hry pritom naskočil až v 88. minúte. 

„Tomáš Bobček píše nádherný príbeh,“ vravel Merčiak. 

Bobček mohol dať aj druhý gól, ale z polovice ihriska mieril vedľa opustenej brány.

"Cítim sa veľmi dobre, padá mi to v klube. Veril som si,“ dodal Bobček.

V posledných piatich súťažných zápasoch dal v drese Lechie Gdaňsk päť gólov. Posledný víkend ich dal rovno dva.

V tomto kalendárom roku dal v poľskej lige už šestnásť gólov (26 zápasov). 

Dva neuznané góly

Bobček potvrdil svoju fantastickú formu, s deviatimi gólmi je najlepší strelec poľskej ligy.

„Je to preňho super. Poslal nás do baráže. Je to super chlapec, Boban. Dokázal, že patrí do reprezentácie,“ opisoval Lobotka.

Dve parádne strely Lukáša Haraslína. Dvakrát vypukla v košickej aréne obrovská radosť, dvakrát prišlo veľké sklamanie. VAR dva góly futbalistom Slovenska zrušil. V prvom prípade pre ofsajd, v druhom pre ruku Dávida Strelca. Obe situácie pôsobili kontroverzne. 

„To snáď nie je možné, obrovská smola,“ kričal komentátor STVR Marcel Merčiak. 

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Severné Írsko (kvalifikácia MS vo futbale 2026)
Na snímke hráč Slovenska Lukáš Haraslín (17) a hráč Severného Írska Trai Hume (5) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.
Na snímke hráč Severného Írska Dion Charles (9) a hráč Slovenska Milan Škriniar (14) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.
Na snímke hráč Severného Írska Conor Bradley (2) a hráč Slovenska Stanislav Lobotka (22) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.
Na snímke hráč Slovenska Adam Obert (4) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.
Nebezpečný Haraslín

Prvý polčas bol herne vyrovnaný. Dávid Strelec po parádnej akcii nastrelil z uhla žrď, Dávid Ďuriš následne mieril vedľa. Aj hostia však mohli skórovať.

V druhom polčase boli Slováci aktívnejší, hlavne Lukáš Haraslín bol nebezpečný. Podporoval ho Dávid Hancko. 

„Veľmi sa tešíme. Klobúk dole pred všetkými chalanmi a divákmi. Mám zimomriavky,“ vravel Haraslín. 

Cisársky rez

V 88. minúte nasadil do hry Francesco Calzona aj Tomáša Bobčeka, najlepšieho strelca poľskej ligy. A prišlo vykúpenie. 

„Takýto príbeh sa málokedy zopakuje,“ tvrdil v štúdiu RTVS expert Ján Kocian. 

„To bol cisársky rez,“ dodal druhý expert Ladislav Borbély.

„Bobček ukázal, že je komplexný útočník. Brankár Severného Írska sa zahral na motylkára,“ pokračoval Borbély. 

Slovákom sa v kvalifikácii výsledkovo darí. Z piatich zápasov vyhrali štyri. 

„Bol to krásny zápas. Hrali sme tak, ako sme chceli hrať. Hráčom som na taktickej porade povedal, že dnes od nich potrebujeme aj niečo viac a to je srdce," hodnotil tréner Francesco Calzona.

(Autor: SofaScore)

"Toto mužstvo dnes urobilo všetko to, čo som od neho chcel. Som za to hráčom vďačný. Vždy im opakujem, že si musia vytvoriť cieľ a ísť za ním. Iba tak sa dá zlepšovať," dodal Talian v službách Slovenska.

„Som unavený, ale šťastný. Je to krásne. Snažili sme sa tvoriť, škoda, že nám neuznali dva góly. Ale nakoniec to vyšlo,“ hodnotil stredopoliar Stanislav Lobotka. 

V pondelok zabojujú na pôde Nemecka o prvé miesto. Oba súperi majú rovnaký počet bodov, dvanásť. Nemci sú prví, lebo majú lepšie skóre. Severní Íri zaostávajú už o šesť bodov. 

Rozhoduje skóre. 

Tabuľka skupiny A

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Slovenský futbalista Lukáš Haraslín v zápase proti Severnému Írsku.
Slovenský futbalista Lukáš Haraslín v zápase proti Severnému Írsku.
Najlepšiemu hráčovi nebol gól súdený. Pochvalu si zaslúži aj Calzona (hodnotenie)
Miroslav Kováčik|dnes 00:05
