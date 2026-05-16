Son ide už na svoje štvrté MS vo futbale. V nominácii vyčnievajú aj hráči PSG či Bayernu

V menoslove kórejskej futbalovej reprezentácie na blížiace sa MS v USA, Kanade a Mexiku nechýba kapitán a najväčšia hviezda Son Heung-min. Vyplýva to z 26-člennej nominácie, ktorú v sobotu zverejnil tamojší zväz (KFA).
Tridsaťtriročný Son mieri na svoj štvrtý svetový šampionát. V drese národného tímu odohral celkom 143 zápasov, v ktorých nastrieľal 54 gólov.
Okrem krídelníka zámorského Los Angeles FC v nominácii vyčnievajú mená ako Lee Kang-in (Paríž St. Germain), Kim Min-jae (Bayern Mníchov) či Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers).
Súčasťou nominácie je nečakane aj 25-ročný obranca Gangwonu Lee Gi-hyuk, ktorý si dosiaľ pripísal jediný reprezentačný štart ešte v júli 2022, pripomenula juhokórejská agentúra Yonhap.
Kórejčanov čakajú v A-skupine súboje s Českom, Mexikom a Juhoafrickou republikou.
Nominácia Kórejskej republiky na MS vo futbale 2026
Brankári: Jo Hyeon-woo (Ulsan Hyundai), Kim Seung-gyu (FC Tokio), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai Motors)
Obrancovia: Kim Moon-hwan (Daejeon Citizen), Kim Min-jae (Bayern Mníchov), Kim Tae-hyon (Kašima Antlers), Park Jin-seob (Če-ťiang Professional), Seol Young-woo (CZ Belehrad), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Lee Ki-hyuk (FC Gangwon), Lee Tae-seok (Austria Viedeň), Lee Han-beom (FC Midtjylland), Cho Yu-min (Al-Sharjah)
Stredopoliari: Kim Jin-gyu (Jeonbuk Hyundai Motors), Bae Jun-ho (Stoke City), Paik Seung-ho (Birmingham City), Yang Hyun-jun (Celtic Glasgow), Eom Ji-sung (Swansea City), Lee Kang-in (Paríž St. Germain), Lee Dong-gyeong (Ulsan Hyundai), Lee Jae-sung (1. FSV Mainz 05), Hwang In-beom (Feyenoord Rotterdam), Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers)
Útočníci: Son Heung-min (LAFC), Oh Hyeon-gyu (Besitkas Istanbul), Cho Gue-sung (FC Midtjylland)