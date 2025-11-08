Slovák zažiaril, až sa mu točila hlava. Je vysnívaným hráčom najsilnejších tímov, tvrdí expert

BRATISLAVA. V Poľsku píšu o zrodení novej superstar. Má iba dvadsaťštyri. Slovenský útočník Tomáš Bobček je s deviatimi gólmi najlepším strelcom Ekstraklase.
Slovenský útočník zažiaril aj v 15. kole poľskej Ekstraklasy, keď dvoma gólmi zariadil víťazstvo Lechie Gdaňsk 2:1 nad Widzewom Lodž. Jeden gól dal hlavou, druhý ľavačkou. Rozhodujúci zásah vybavil v 96. minúte.
„Je vysnívaným útočníkom najsilnejších tímov v lige,“ tvrdí novinár Tomasz Włodarczyk, ktorý má na sieti X 200 – tisíc sledovateľov.
V prvých štyroch ligových zápasoch dal päť gólov a viedol tabuľku strelcov. Potom však prišiel útlm, keď neskóroval šesť zápasov za sebou. V posledných štyroch dueloch dal štyri góly.
„Po úspešných prvých zápasoch sa mi trochu točila hlava. Navyše sa objavili správy o možnom prestupe,“ tvrdil Bobček v rozhovore pre Przegląd Sportowy Onet.
„Na začiatku sezóny som mal pocit, že všetko ide tak, ako má. A potom som čakal a čakal na prelom. Prišiel v perfektnom momente,“ dodal Bobček.
Impulz pre Calzonu
V tomto kalendárom roku dal v poľskej lige už šestnásť gólov (26 zápasov).
Dal tiež impulz reprezentačnému trénerovi Francescovi Calzonovi pred kľúčovým dvojzápasom o postup na majstrovstvá sveta. Slováci najprv v piatok privítajú Severné Írsko a tri dni neskôr uzavrú kvalifikáciu v Nemecku.
VIDEO: Zostrih zápasu Lechia - Widzev
Útočníci národného tímu nemajú momentálne najlepšiu formu.
Dávid Strelec nedal gól v drese Middlesbrough už osem zápasov za sebou. Róbert Boženík, ktorý je útočníkom číslo dva, neskóroval v tomto ročníku ani raz.
Bobček síce figuruje v nominácii, ale šancu ešte na ihrisku nedostal.
„Je to hráč, ktorý sa výrazne zlepšil za posledné mesiace. Hrá veľmi dobre. Je adaptovaný na náš spôsob hry. Povolal som ho a teraz je na ňom, aby dokázal, že patrí do reprezentácie,“ opisoval tréner Francesco Calzona ešte v auguste.
Chcela ho Slavia
Server Transfermarkt ocenil Bobčeka na 1,5 milióna eur.
Poľský web Dziennik Baltycki pred dvoma mesiacmi uviedol, že Lechia si Bobčeka veľmi cení. Záujemcov je údajne viac, doteraz najvyššia ponuka vraj bola šesť miliónov eur bez bonusov, čo je pre klub neprijateľné. Ochotný je rokovať o ponuke minimálne 10 miliónov eur.
Veľký záujem priznal ešte v lete český majster, pražská Slavia.
„Páčil sa nám Tomáš Bobček, komplexný útočník zo Slovenska. Mali sme absolútnu zhodu, lenže ak si Lechia Gdansk povie v základnej prestupovej sume o 12,5 milióna eur, s bonusmi potom ešte viac, tak toľko za hráča nikdy nedáme,“ priznal Jaroslav Tvrdík pre Livesport Daily. Šéf Slavie dodal, že Slavia by dala maximálne päť miliónov.
Denník Przegląd Sportowy Onet tvrdí, že poľský klub pýtal s bonusmi až 15 miliónov eur.
Najdrahší hráči, ktorí šli z poľskej ligy smerom von, stáli jedenásť miliónov.
Urobil veľký dojem
Pred dvoma rokmi poslali z Poľska pre Bobčeka malé lietadlo až do Popradu. Transfer prebehol extrémne rýchlo. Lechia Gdansk za vtedy iba 21-ročného ružomberského útočníka investovala 600-tisíc eur.
„Bobček na všetkých urobil veľký dojem hetrikom v druhom kole. Nie je to hráč, o ktorom sa predtým veľa hovorilo, pretože v minulej sezóne bojoval so zraneniami,“ tvrdí pre Sportnet Kuba Cimoszko zo serveru Sportowe Fakty.
„Keď bol zdravý, mal naozaj dobré štatistiky, ale Lechia zvyčajne hrala slabo a všetci sa sústredili na tímy bojujúce o majstrovský titul. Bobčekov talent si však všimli viaceré tímy, napríklad Lech, ktorý sa o neho v lete zaujímal, ale klub za neho stanovil neprimerane vysokú cenu,“ myslí si Cimoszko.
Trápili ho zranenia
Bobček má takmer 190 centimetrov, doteraz reprezentoval vo všetkých vekových kategóriách.
„Je to skvelý hráč, ktorý by bol v lepšom tíme, keby nebýval zranený,“ naznačil komplikácie v jeho rozlete ďalší novinár Eugenio González Aguilera.
„Ak hľadáte útočníka, tak práve Bobček je pomerne lacný hráč s potenciálom. V správnom scenári môže priniesť pridanú hodnotu a je zaujímavým kandidátom,“ analyzoval server Aktan Scouting.
„Jeho zranenia v minulosti môžu predstavovať riziko, ale ak sa mu vyhnú, je pravdepodobné, že v období, keď bude hrať, bude prínosom,“ dodal Aktan Scouting.