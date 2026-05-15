Tak bohatý ešte nebol. Beckham je prvým britským miliardárom spomedzi športovcov

Bývalý anglický futbalista David Beckham sa stal podľa rebríčka Sunday Times prvým miliardárom z Veľkej Británie spomedzi športovcov.
Spoločne s manželkou Victoriou sa jeho majetok odhaduje na 1,185 miliardy libier.
Spomedzi ľudí zo športového prostredia sa posunul v rebríčku na druhé miesto, lídrom je bývalý šéf motoristickej F1 Bernie Ecclestone s odhadovaným majetkom vo výške dvoch miliárd libier.
Beckham ukončil hráčsku kariéru v roku 2013, v súčasnosti je spolumajiteľom amerického futbalového klubu Inter Miami.
Okrem toho je ambasádorom viacerých športových a módnych značiek. Podobne je na tom aj jeho manželka Victoria, v minulosti členka hudobnej skupiny Spice Girls. Informovala agentúra AFP.