Tak bohatý ešte nebol. Beckham je prvým britským miliardárom spomedzi športovcov

TASR|15. máj 2026 o 13:39
V športovom prostredí celkovo je bohatší len jeden muž.

Bývalý anglický futbalista David Beckham sa stal podľa rebríčka Sunday Times prvým miliardárom z Veľkej Británie spomedzi športovcov.

Spoločne s manželkou Victoriou sa jeho majetok odhaduje na 1,185 miliardy libier.

Spomedzi ľudí zo športového prostredia sa posunul v rebríčku na druhé miesto, lídrom je bývalý šéf motoristickej F1 Bernie Ecclestone s odhadovaným majetkom vo výške dvoch miliárd libier.

Beckham ukončil hráčsku kariéru v roku 2013, v súčasnosti je spolumajiteľom amerického futbalového klubu Inter Miami.

Okrem toho je ambasádorom viacerých športových a módnych značiek. Podobne je na tom aj jeho manželka Victoria, v minulosti členka hudobnej skupiny Spice Girls. Informovala agentúra AFP.

