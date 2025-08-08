V cudzine žiari mladý Slovák. Je lacný, mladý, dáva góly, ale je tu isté riziko

BRATISLAVA. Pred dvoma rokmi poslali z Poľska preňho malé lietadlo až do Popradu.
Transfer prebehol extrémne rýchlo. Lechia Gdansk za vtedy iba 21-ročného ružomberského útočníka investovala 600-tisíc eur. Po Marekovi Saparovi sa stal druhým najdrahším hráčom v dejinách klubu z Liptova. Išlo o prestup z prvej do druhej ligy.
Dnes Bobček žiari v poľskej lige. Po troch kolách je so štyrmi gólmi najlepším strelcom súťaže.
„Keď sa pozrieš na jeho góly, vidíš vlastnosti, ktoré sú pre útočníka žiaduce. Dobrý pohyb v šestnástke, šikovnosť, silu a dobrú koncovku,“ tvrdí Krzysztof Marciniak z televíznej stanice Canal+ Sport.
„Začal strieľať góly v zimných prípravných zápasoch a neplánuje s tým prestať,“ dodal Marciniak.
Jeho štatistiky sú obdivuhodné.
Famózne čísla
Ak rátame aj minulú sezónu, tak v posledných šiestich súťažných zápasoch dal sedem gólov.
Ak rátame posledných šesť zápasov, vrátane prípravných, dal skóroval desaťkrát.
Ak spočítame všetky jeho zápasy od začiatku tohto kalendárneho roka 2025, vrátane prípravných, tak má výnimočnú bilanciu 21 zápasov, 21 gólov.
Ak z toho vyberieme iba góly v poľskej lige, tak ich bolo jedenásť. Stačilo mu na to iba pätnásť zápasov.
Bobček zamieril z Ružomberka do Lechie Gdansk v čase, keď bol klub v druhej lige.
Bobček mal zásadný podiel na postupe do najvyššej súťaže, keď strelil v sezóne 2023/24 desať gólov. Vlani sa dostal do širšej nominácie trénera Francesca Calzonu pred majstrovstvami Európy do 21 rokov.
Boj so zraneniami
„Je to skvelý hráč, ktorý by bol v lepšom tíme, keby nebýval zranený,“ naznačil komplikácie v jeho rozlete ďalší novinár Eugenio González Aguilera.
Bobček strelil v tejto sezóne tri góly v jednom zápase proti majstrovskému Lechu Poznaň.
„Bobček na všetkých urobil veľký dojem hetrikom v druhom kole. Nie je to hráč, o ktorom sa predtým veľa hovorilo, pretože v minulej sezóne bojoval so zraneniami,“ tvrdí pre Sportnet Kuba Cimoszko zo serveru Sportowe Fakty.
„Keď bol zdravý, mal naozaj dobré štatistiky, ale Lechia zvyčajne hrala slabo a všetci sa sústredili na tímy bojujúce o majstrovský titul. Bobčekov talent si však všimli viaceré tímy, napríklad Lech, ktorý sa o neho v lete zaujímal, ale klub za neho stanovil neprimerane vysokú cenu,“ myslí si Cimoszko.
„Ak hľadáte útočníka, tak práve Bobček je pomerne lacný hráč s potenciálom. V správnom scenári môže priniesť pridanú hodnotu a je zaujímavým kandidátom,“ analyzoval server Aktan Scouting.
Aká je jeho cena?
„Jeho zranenia v minulosti môžu predstavovať riziko, ale ak sa mu vyhnú, je pravdepodobné, že v období, keď bude hrať, bude prínosom,“ dodal Aktan Scouting.
VIDEO: Hetrik Bobčeka proti Lechu Poznaň
Server Transfermarkt ocenil Bobčeka na 750-tisíc eur, čo sa zdá skutočne málo. Slovenský útočník má iba dvadsaťtri rokov a dokázal, že má strelecký čuch. Vyhne sa však zraneniam?
"Kiežby som konečne prežil sezónu, v ktorej budem počítať len pozápasové škrabance a žiadne vážnejšie zranenia, ktoré moju kariéru zatiaľ sprevádzajú," opisoval nedávno pre denník Šport.
Trebárs David Strelec odohral vlani 47 zápasov, spolu 3451 minút. Trebárs Nino Marceli, ktorý je v Slovane skôr náhradník si pripísal 1973 minút.
Bobček vlani vynechal pre zranenie osemnásť ligových zápasov, celkovo odohral 1248 minút a dal osem gólov.
Najväčšiu minutáž mal v sezóne 2023/24, keď si v druhej poľskej lige pripísal 1823 minút.
Jeho svaly trpia
"Už som veľa času strávil tým, že som sa zaoberal príčinami tohto stavu. Viacerí odborníci mi vraveli, že to súvisí s mojou typológiou," opisoval Bobček.
"Som rýchlostný futbalista, tým pádom viac trpia moje svaly, väzy a kosti. Snažím sa robiť maximum v tréningovom procese, aby som sa zraneniam vyhýbal. Stále dávam do toho maximum," dodal Bobček.
Keď sa dostane do formy, tak sa zvyčajne zraní.
"Zatiaľ sa mi nepodarilo absolvovať sezónu, v ktorej by som nechýbal pre vážnejšie zranenie a v lige si napokon pripísal viac ako tridsať štartov. To ma mrzí," priznal.
Súčasný tréner John Carver verí Slovákovi.
„Všetci naši útočníci tvrdo pracujú. Keď s nimi hovorím, počúvajú ma, pretože som pracoval s jedným z najlepších útočníkov v Anglicku – Alanom Shearerom,“ pochválil sa tréner Carver.
„A teraz s nimi pracujem rovnakým spôsobom. Nehovorím, že Bobček sa hneď stane druhým Shearerom, ale počúva ma a zdá sa, že mu to pomáha,“ dodal anglický tréner v službách Poliakov.