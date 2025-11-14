Slovensko už má istú baráž o MS 2026. Ako sa hrá a kto môže byť súper Slovákov?

Slovenská futbalová reprezentácia je vďaka víťazstvu 1:0 (0:0) nad Severným Írskom v Košiciach naďalej reálne v hre o účasť na majstrovstvách sveta vo futbale 2026.
V pondelok nastúpi v zápase o priamy postup na šampionát v Lipsku proti Nemecku. Miestenku na turnaj, ktorý sa uskutoční v USA, Kanade a Mexiku, zabezpečí Slovákom akékoľvek víťazstvo.
V prípade remízy a rovnosti bodov totiž rozhoduje v tabuľke skóre, ktoré majú Nemci lepšie. Ak Slováci nevyhrajú, budú mať ešte šancu zabojovať o účasť na MS v baráži play off.
Do baráže pôjde 16 tímov
Na šampionát totiž z európskej časti kvalifikácie postúpi dovedna 16 krajín: dvanásť víťazov kvalifikačných skupín a štyria najúspešnejší z baráže, ktorá sa odohrá na jar budúceho roka.
Nastúpi v nej 16 tímov - 12 druhých z kvalifikačných skupín a 4 tímy na základe Ligy národov, ktorá vyvrcholila na jar tohto roka.
Podľa kľúča sa môžu o účasť v baráži uchádzať mužstvá, ktoré neobsadili v kvalifikácii prvé ani druhé miesto v skupine, ale boli úspešné v Lige národov - samozrejme iba štyri najlepšie podľa rebríčka Ligy národov 2025.
Tímy na druhých miestach
- Slovensko
- Kosovo
- Škótsko
- Island
- Turecko
- Maďarsko
- Poľsko
- Bosna a Hercegovina
- Taliansko
- Severné Macedónsko
- Albánsko
- Česko
Stav k 14. novembru
V praxi to znamená, že ktokoľvek zo štvrťfinalistov Ligy národov 2025 by nepostúpil priamo na MS 2026 alebo do baráže z druhého miesta, dostane opravný termín na jar budúceho roka.
Už v tejto chvíli je však isté, že taký tím nebude - všetky skončia v kvalifikácii na 1. alebo 2. mieste.
Poradie sa teda posúva ďalej - na víťazov B-skupín Ligy národov, čo sú Česko, Anglicko, Nórsko a Wales. Angličania a Nóri už majú istý postup a Česi obsadia s veľkou pravdepodobnosťou druhé miesto v skupine.
Wales je stále v hre o priamy postup alebo druhé miesto. Z toho vyplýva, že minimálne dve, ale zrejme až tri a možno štyri miestenky v baráži získajú ďalší adepti - víťazi skupín C a D. V céčku uspeli Švédsko, Severné Írsko, Rumunsko a Severné Macedónsko.
Z tejto štvorice Rumunsko a Severné Macedónsko sú v hre o prvé dve miesta v skupine, Severní Íri a Švédi sú mimo a teda ašpirujú na účasť v baráži cez Ligu národov.
Tu je dôležité pripomenúť rebríček Ligy národov 2025, ktorý môže rozhodovať o tom, komu sa ujde miesto v baráži a komu nie: 33. Rumunsko, 34. Švédsko, 35. Severné Macedónsko, 36. Severné Írsko...49. Moldavsko, 50. San Maríno.
Aj remíza z Lipska by mala cenu
Áno, aj outsideri z Moldavska a San marína majú teoretickú možnosť hrať baráž o MS 2026 - to v prípade, že na prvom alebo druhom mieste v kvalifikácii skončia aspoň dvaja alebo traja zo štvorice Česko, Wales, Rumunsko a Severné Macedónsko.
Baráž play off sa hrá vyraďovacím spôsobom. Šestnásť účastníkov sa rozdelí na osmičku nasadených a nenasadených podľa postavenia v rebríčku FIFA a vyžrebuje sa osem dvojíc.
Tie sa stretnú v jednom zápase 26. marca, výhodu domáceho prostredia bude mať nasadený tím. Víťazi týchto zápasoch postúpia do tzv. finále baráže 31. marca opäť na jeden zápas. Z týchto štyroch súbojov vzídu držitelia posledných štyroch európskych miesteniek na mundiale 2026.
Výsledok z Lipska však bude dôležitý aj pre prípadnú účasť Slovenska v baráži.
Ak by totiž Slováci s Nemcami remizovali, je veľmi pravdepodobné, že v baráži by ich žrebovali z druhého koša, budú teda medzi nasadenými a v prvom zápase baráže by mali výhodu domáceho prostredia.