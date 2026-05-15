De Bruyne, Courtois aj otázny Lukaku. Belgicko zverejnilo nomináciu na MS

V nominácii belgickej futbalovej reprezentácie na blížiace sa MS v USA, Kanade a Mexiku figuruje aj Romelu Lukaku.
Tridsaťtriročný útočník talianskeho Neapolu vynechal značnú časť sezóny pre svalové zranenia.
Lukaku si národný dres obliekol naposledy takmer pred rokom, keď v stretnutí kvalifikačnej J-skupiny otvoril skóre proti Walesu (4:3). Celkovo má na konte 124 reprezentačných štartov a 89 gólov.
Spoločne s klubovým spoluhráčom Kevinom de Bruynem, brankárom Realu Madrid Thibautom Courtoisom a stredopoliarom Girony Axelom Witselom sa zúčastní na štvrtom svetovom šampionáte.
Tridsaťštyriročný Courtois sa naposledy postavil do belgickej brány v októbri a taktiež ho v priebehu sezóny trápili zranenia, väčšinu času však bol „bielemu baletu“ oporou a odchytal zaň 43 duelov vo všetkých súťažiach.
V nominácii trénera Rudiho Garciu figurujú siedmi hráči z anglickej Premier League, medzi nimi aj útočník Arsenalu Leandro Trossard či krídelník Manchesteru City Jeremy Doku.
Chýbajú naopak Lois Openda z Juventusu Turín či 17-ročný talent Nathan de Cat, ktorý v marci debutoval za reprezentačné „áčko“ v prípravnom súboji s USA (5:2).
Belgicko sa v základnej G-skupine postupne stretne s Egyptom, Iránom a Novým Zélandom, pripomenula agentúra AP. Dosiaľ najlepším umiestnením „červených diablov“ na MS je tretia priečka z roku 2018, na poslednom šampionáte v Katare nepostúpili zo skupiny.
Nominácia Belgicka na MS 2026
brankári: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Štrasburg)
obrancovia: Timothy Castagne (Fulham FC), Zeno Debast (Sporting Lisabon), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Koni De Winter (AC Miláno), Brandon Mechele (Club Bruggy), Thomas Meunier (LOSC Lille), Nathan Ngoy (LOSC Lille), Joaquin Seys (Club Bruggy), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)
stredopoliari: Kevin De Bruyne (SSC Neapol), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers FC), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Bruggy), Axel Witsel (FC Girona)
útočníci: Charles de Ketelaere (Atalanta Bergamo), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (LOSC Lille), Romelu Lukaku (SSC Neapol), Dodi Lukebakio (Benfica Lisabon), Diego Moreira (Racing Štrasburg), Alexis Saelemaekers (AC Miláno), Leandro Trossard (FC Arsenal)