Nezaváhali ani raz, zastavil ich až koronavírus. Oravský nováčik drží fantastickú sériu

V Zubrohlave sa po polovici súťaže otvorene hovorí o štvrtej lige, ktorú v minulosti nikdy nehrala.

„Pre takú malú dedinu by to bol obrovský úspech. Fanúšikov máme skvelých, chodia na zápasy v hojnom počte úplne všade. V takom Važci ich bola takmer stovka. Tento úspech by sme chceli vybojovať hlavne pre nich,“ pre myorava.sme.sk povedal tréner Ivan Trabalík, ktorý si nepamätá, že by nováčik na jeseň nestratil ani bod.

„Vedel som, že máme dobré mužstvo a že sa môžeme pohybovať v horných častiach tabuľky. Ale že budeme mať plný počet bodov, to neveril asi nikto,“ dodal.

Pomáha obec a starosta

Podľa vedenia klubu stojí okrem hry za úspechmi obec, miestni poslanci a starosta Pavol Bugeľ.

„U nás sa robí futbal srdcom, inak by to nemohlo fungovať. Vďaka patrí tiež sponzorom a dobrovoľníkom, ktorí sa obetujú pre klub,“ uviedol Sroka.