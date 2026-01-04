ONLINE: Švédsko - Fínsko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (semifinále, U20 LIVE)

Švédsko - Fínsko, ONLINE prenos zo semifinále MS v hokeji do 20 rokov 2026 (U20).
Švédsko - Fínsko, ONLINE prenos zo semifinále MS v hokeji do 20 rokov 2026 (U20). (Autor: Sportnet)
Sportnet|4. jan 2026 o 19:30
ShareTweet0

Hokejisti Švédska a Fínska do 20 rokov dnes hrajú semifinálový zápas na MS U20. Sledujte ste s nami ONLINE prenos Švédsko vs. Fínsko.

Švédsko a Fínsko dnes hrajú semifinálový zápas na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.

Švédsko postúpilo do semifinále turnaja po tom čo zdolalo reprezentáciu Lotyšska 6:3, fínski hokejisti zdolali obhajcov titulu z USA 4:3 po predĺžení.

Kde sledovať MS U20 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE: Švédsko - Fínsko na MS v hokeji do 20 rokov LIVE (semifinále, nedeľa, výsledok, NAŽIVO)

Majstrovstvá sveta do 20 rokov Semifinále 2025/2026
04.01.2026 o 22:30
Švédsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Fínsko
Prenos
V prvom semifinále MS do 20 rokov nastúpia proti sebe reprezentácie Švédska a Fínska. Stretnutie sa začína o 22:30.

Švédi vyhrali základnú skupinu, kde nestratili ani bod a zaknihovali štyri víťazstvá v riadnom hracom čase s celkovým skóre 21:8. V štvrťfinále narazili na Lotyšsko, ktoré zdolali 6:3.

Fínsko obsadilo v základnej skupine tretie miesto so ziskom 7 bodov. Fíni dva úvodné zápasy vyhrali, potom dvakrát prehrali. V štvrťfinále ale dokázali zdolať domácich Američanov 4:3 po predĺžení.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 22:30.

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

    Kanada - Česko, ONLINE prenos zo semifinále MS v hokeji do 20 rokov 2026 (U20).online
    Kanada - Česko, ONLINE prenos zo semifinále MS v hokeji do 20 rokov 2026 (U20).online
    ONLINE: Kanada - Česko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (semifinále, U20 LIVE)
    dnes 20:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»ONLINE: Švédsko - Fínsko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (semifinále, U20 LIVE)