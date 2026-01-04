ONLINE: Švédsko - Fínsko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (semifinále, U20 LIVE)

Švédsko a Fínsko dnes hrajú semifinálový zápas na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.
Švédsko postúpilo do semifinále turnaja po tom čo zdolalo reprezentáciu Lotyšska 6:3, fínski hokejisti zdolali obhajcov titulu z USA 4:3 po predĺžení.
V prvom semifinále MS do 20 rokov nastúpia proti sebe reprezentácie Švédska a Fínska. Stretnutie sa začína o 22:30.
Švédi vyhrali základnú skupinu, kde nestratili ani bod a zaknihovali štyri víťazstvá v riadnom hracom čase s celkovým skóre 21:8. V štvrťfinále narazili na Lotyšsko, ktoré zdolali 6:3.
Fínsko obsadilo v základnej skupine tretie miesto so ziskom 7 bodov. Fíni dva úvodné zápasy vyhrali, potom dvakrát prehrali. V štvrťfinále ale dokázali zdolať domácich Američanov 4:3 po predĺžení.
