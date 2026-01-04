ONLINE: Kanada - Česko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (semifinále, U20 LIVE)

Kanada a Česko dnes hrajú semifinálový zápas na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.
Kanada postúpila do semifinále turnaja jednoznačnou výhrou 7:1 proti reprezentantom Slovenska, českí hokejisti zdolali vo štvrťfinále Švajčiarov 6:2.
ONLINE: Kanada - Česko na MS v hokeji do 20 rokov LIVE (semifinále, pondelok, výsledok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta do 20 rokov Semifinále 2025/2026
05.01.2026 o 02:30
Kanada
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Česko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 02:30.