ONLINE: Kanada - Česko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (semifinále, U20 LIVE)

Kanada - Česko, ONLINE prenos zo semifinále MS v hokeji do 20 rokov 2026 (U20).
Kanada - Česko, ONLINE prenos zo semifinále MS v hokeji do 20 rokov 2026 (U20). (Autor: Sportnet)
Sportnet|4. jan 2026 o 20:00
ShareTweet0

Hokejisti Kanady a Česka do 20 rokov dnes hrajú semifinálový zápas na MS U20. Sledujte ste s nami ONLINE prenos Kanada vs. Česko.

Kanada a Česko dnes hrajú semifinálový zápas na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.

Kanada postúpila do semifinále turnaja jednoznačnou výhrou 7:1 proti reprezentantom Slovenska, českí hokejisti zdolali vo štvrťfinále Švajčiarov 6:2.

Kde sledovať MS U20 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE: Kanada - Česko na MS v hokeji do 20 rokov LIVE (semifinále, pondelok, výsledok, NAŽIVO)

Majstrovstvá sveta do 20 rokov Semifinále 2025/2026
05.01.2026 o 02:30
Kanada
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Česko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 02:30.

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

    Kanada - Česko, ONLINE prenos zo semifinále MS v hokeji do 20 rokov 2026 (U20).online
    Kanada - Česko, ONLINE prenos zo semifinále MS v hokeji do 20 rokov 2026 (U20).online
    ONLINE: Kanada - Česko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (semifinále, U20 LIVE)
    dnes 20:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»ONLINE: Kanada - Česko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (semifinále, U20 LIVE)