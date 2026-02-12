    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    ZOH Hokej 2026
    12.02.2026, Skupina A
    4 - 0
    2:0, 0:0, 2:0
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    Suverénny vstup Švajčiarov na olympijský turnaj, Francúzov zdolali s prehľadom

    Švajčiari sa tešia z gólu
    Fotogaléria (10)
    Švajčiari sa tešia z gólu (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, ČTK|12. feb 2026 o 14:42 (aktualizované 12. feb 2026 o 15:05)
    Švajčiarsko zdolalo Francúzsko v skupine A na hokejovom turnaji na ZOH 2026. Pozrite si sumár, góly a priebeh zápasu.

    Hokej na ZOH 2026 - skupina B

    Švajčiarsko - Francúzsko 4:0


    Hokejisti Švajčiarska zvíťazili v úvodnom zápase hokejového turnaja v skupine A na ZOH 2026 proti Francúzsku 4:0.

    Už v čase 3:06 viedli vďaka gólom Damiana Riata a Janisa Mosera 2:0. V záverečnej časti spečatil výsledok dvoma gólmi Timo Meier.

    Čistým kontom pomohol k úspechu strieborných medailistov z posledných dvoch svetových šampionátov brankár Leonardo Genoni.

    Francúzi budú v piatok od 16.40 h druhým súperom českej reprezentácie na turnaji.

    Fotogaléria zo zápasu Švajčiarsko - Francúzsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Momentka zo zápasu Švajčiarsko - Francúzsko na ZOH 2026
    Momentka zo zápasu Švajčiarsko - Francúzsko na ZOH 2026
    Momentka zo zápasu Švajčiarsko - Francúzsko na ZOH 2026
    Momentka zo zápasu Švajčiarsko - Francúzsko na ZOH 2026
    10 fotografií
    10 fotografií

    Tabuľka skupiny A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    2
    2
    0
    0
    0
    4:0
    6
    2
    KanadaKanadaCAN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    ČeskoČeskoCZE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    2
    0
    0
    0
    2
    0:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Švajčiarsko - Francúzsko

    I. tretina:

    Už v 9. sekunde mohol dostať Švajčiarov do vedenia Fiala. Gólman Keller nezachytil puk za bránkou, ale stihol sa pred strelou útočníka Los Angeles od ľavého mantinelu vrátiť do bránkoviska.

    Po 55 sekundách hry už favorit viedol. Pri Bellemareovom vylúčení sa po Kurashevovej strele presadil z dorážky Riat. V 4. min zvýšil Moser, ktorý sa prekľučkoval do útočného pásma a trafil sa z ľavého kruhu.

    Švajčiari sa ubránili pri treste Martiho a sami sa nepresadili pri Cantagallovom pobyte na trestnej lavici. V 17. min mohol znížiť Perret. Útočník Hradca Králové sa ocitol sám pred Genonim, ale neprestrelil ho medzi betóny. Vzápätí ešte pálil Fabre. Na druhej strane nevyužil veľkú príležitosť Fiala.

    II. tretina:

    V úvode druhej časti po strele Cantagalla vyrazil Genoni puk do Glauserovej korčule a kotúč skončil len tesne vedľa ľavej tyče. Na druhej strane trafil Andrighetto z pravého kruhu protiľahlú tyč.

    Za Francúzov, ktorí vlani zostúpili z elitnej kategórie majstrovstiev sveta, neuspel z dorážky Da Costa. V 27. min sa po Forovej chybnej rozohrávke dostal pred Genoniho Douay, bekhendovým blafákom ho ale neprekonal.

    Malginov trest tiež Francúzsku nepomohol dramatizovať vývoj. Švajčiari nepotrestali ani Rechovo vylúčenie. Pri Forovom pobyte na trestnej lavici skrátil presilovku Francúzov faulom Da Costa.

    Pri hre štyroch proti štyrom sa dostal Josi v šanci spoza streleckého uhla a ešte nabil Fialovi, ktorého ranu kryl Keller.

    III. tretina:

    Francúzsky gólman udržal len dvojgólovú stratu aj pri Bozonovom vylúčení na prelome druhej a tretej tretiny.

    Švajčiari odolali aj pri treste Bertschyho a v polovici záverečnej časti poistili náskok. Kapitán Josi obišiel bránku a Meier po jeho ponuke poslal puk do odkrytej klietky.

    Útočník New Jersey sa presadil ešte v 57. minúte, keď jeho strela z ľavého kruhu prešla Kellerovi medzi betóny.

    Program a výsledky na ZOH 2026 - 12. február

    12.02. 12:10
    | Skupina A
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    4 - 0
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    12.02. 16:40
    | Skupina A
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    vs.
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    12.02. 21:10
    | Skupina C
    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    vs.
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    12.02. 21:10
    | Skupina C
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    vs.
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    Rho Ice Hockey Arena

