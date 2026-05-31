Slovensko v príprave proti Mate. Športový program na dnes (1. jún)

Športový program na pondelok, 1. júna
Futbal
- 18:00 Slovensko - Malta, prípravný zápas (Dunajská Streda)
- 18:00 Bulharsko - Čierna Hora, prípravný zápas
- 18:30 Turecko - Severné Macedónsko, prípravný zápas
- 19:00 Nórsko - Švédsko, prípravný zápas
- 20:45 Rakúsko - Tunisko, prípravný zápas
Tenis
- 11:00 Roland Garros WTA
- 11:00 Roland Garros ATP
Hádzaná
- 15:00 o 3. miesto Final Four Európskej ligy EHF
- 18:00 finále Final Four Európskej ligy EHF
- 20:00 HC Ohrid 2013 - Tatabánya KC, odveta finále Európskeho pohára EHF /prvý zápas: 29:28/
Malý futbal
- 17:30 Rumunsko - Rakúsko, ME v malom futbale 2026 (osemfinále)
- 19:0 Grécko - Srbsko, ME v malom futbale 2026 (osemfinále)
- 20:30 Česko - Čierna Hora, ME v malom futbale 2026 (osemfinále)
- 22:00 Azerbajdžan - Kazachstan, ME v malom futbale 2026 (osemfinále)
Cestná cyklistika
- 11:35 3. etapa: Bibione - Buja (154 km), Giro d´Italia žien
TV program: pondelok, 1. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.