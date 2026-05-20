Vavrov Wolfsburg hrá baráž, pokračuje Giro. Športový program na dnes (21. máj)

Hráči Wolfsburgu Denis Vavro (vľavo) a Konstantinos Koulierakis (vpravo) (Autor: TASR)
Sportnet|21. máj 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok, 21. mája. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 21. máj

Futbal

  • 11:00 Bielorusko - Slovensko, kvalifikácia ME hráčov do 19 rokov 2027 (1. fáza)
  • 11:00 Tlačovka trénera Weissa k nominácii Slovenska na prípravné zápasy
  • 20:30 VfL Wolfsburg - SC Paderborn, baráž o účasť v Bundeslige (1. zápas)

Hokej

Cyklistika

Tenis

  • Turnaj WTA v Rabate a v Štrasburgu
  • Turnaj ATP v Hamburgu a Ženeve
  • 10:00 Slovak Open 2026, Košice

Basketbal

  • 2:30 Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs, semifinále play-off NBA (stav série: 0:1)
  • 18:00 Patrioti Levice - BC Slovan Bratislava, finále play-off Tipos SBL (3. zápas)

Lukostreľba

  • 8:00 ME /účasť SR/

Karate

  • 9:00 ME /účasť SR/
TV program: štvrtok, 21. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

