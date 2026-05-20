Vavrov Wolfsburg hrá baráž, pokračuje Giro. Športový program na dnes (21. máj)

Športový program na štvrtok, 21. máj
Futbal
- 11:00 Bielorusko - Slovensko, kvalifikácia ME hráčov do 19 rokov 2027 (1. fáza)
- 11:00 Tlačovka trénera Weissa k nominácii Slovenska na prípravné zápasy
- 20:30 VfL Wolfsburg - SC Paderborn, baráž o účasť v Bundeslige (1. zápas)
Hokej
- 2:00 Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights, semifinále play-off NHL (1. zápas)
- 16:20 Lotyšsko - Fínsko, skupina A na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Plus NAŽIVO/
- 20:20 Švajčiarsko - Veľká Británia, skupina A na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Plus NAŽIVO/
- 16:20 Kanada - Nórsko, skupina B na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 20:20 Dánsko - Slovinsko, skupina B na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Cyklistika
- 12:30 12. etapa: Imperia - Novi Ligure (175 km), Giro d´Italia
Tenis
- Turnaj WTA v Rabate a v Štrasburgu
- Turnaj ATP v Hamburgu a Ženeve
- 10:00 Slovak Open 2026, Košice
Basketbal
- 2:30 Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs, semifinále play-off NBA (stav série: 0:1)
- 18:00 Patrioti Levice - BC Slovan Bratislava, finále play-off Tipos SBL (3. zápas)
Lukostreľba
- 8:00 ME /účasť SR/
Karate
- 9:00 ME /účasť SR/
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.